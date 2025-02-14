Готовність Путіна до переговорів: очільниця Єврокомісії назвала, що має показати президент РФ

"Путін каже, що готовий зустрічатися, але на яких умовах?" – зауважила фон дер Ляєн.

Президент Росії Володимир Путін каже, що готовий зустрічатися та говорити про закінчення війни в Україні. Але спершу він має показати, що відмовився від мети знищити Україну.

Про це очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Путін каже, що готовий зустрічатися, але на яких умовах? І зараз він має продемонструвати, що його інтерес полягає не в затягуванні цієї війни. Він має показати, що він відмовився від мети знищити Україну", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також висловила переконання, що можлива поразка України послабить Європу, а також США.

Очільниця Єврокомісії повідомила, що союзники посилять роботу для прискорення вступу України до Євросоюзу.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що удар російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС 14 лютого вказує на те, що Путін не хоче діалогу і закінчення війни.