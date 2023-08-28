Готувався пів року: чоловік освідчився коханій, влаштувавши шоу дронів – фото

Британець здивував свою кохану креативним освідченням, влаштувавши шоу дронів.

Про це пише Mirror.

30-річний Ріс Вілан відправив у небо персоналізоване послання для 27-річної Меган Грінвуд під час чемпіонату з феєрверків у Ньюбі-Голлі.

На екрані, на якому звучала улюблена пісня пари, 6 Words гурту Wretch 32, дрони формували в небі декілька любовних зображень, зокрема пляшки шампанського та серця, перш ніж там з'явилися слова "Виходь за мене заміж" та "Меган".

Чоловік освідчився за допомогою дронів / Фото: PA

Чоловік освідчився за допомогою дронів / Фото: PA

Пара разом уже понад дев'ять років і розділила цей момент із друзями та родиною.

Меган сказала: "Я не знаю, який вигляд мало моє обличчя, але знаю, що мене почало трясти".

Вона сказала, що її майбутній чоловік "не міг би зробити нічого досконалішого" і що нестандартна пропозиція "певно перевершила все, що вона могла собі уявити".

Ріс і Меган / Фото: PA

"У небі було написано: "Виходь за мене заміж", і він злегка підштовхнув мене вперед, потім розвернув мене і став на одне коліно", - пригадала наречена.

Зі свого боку, Ріс поділився: "На створення фільму пішло шість місяців, але все планування та підготовка раптово звелися до п'ятихвилинного показу. Я намагався розрахувати час якнайкраще, але думаю, через нерви я трохи передчасно опустився на одне коліно, але зрештою це дало бажаний ефект".

Вілан додав, що можливість особисто поділитися спогадами з багатьма своїми родичами була "приголомшливою", тоді як Меган сказала, що її найближчі друзі "просто знепритомніли", побачивши експозицію.

Наречені заявили, що ще не думали про те, яким буде їхнє весілля, але Вілан не виключає повторне використання дронів у цей знаменний день.

Нагадаємо, батько 96 дітей у всьому світі звільнився з роботи, щоб вперше зустрітися з ними. Він уже побачився з 25 своїми біологічними дітьми.

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