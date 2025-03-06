Гра на їжі: що відомо про перший у світі овочевий оркестр – відео

Перший у світі оркестр, який створює музику виключно на рослинних інструментах, був удостоєний рекорду після того, як відіграв 344 концерти протягом 27 років.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Vegetable Orchestra із 11 учасників був створений у Відні, Австрія, 1999 року, коли музиканти різного походження об’єдналися з ідеєю нарізати овочі на інструменти.

"Все почалося як жарт", — сказав засновник Матіас Майнхартер.

Він пригадав, що чотирьох членів-засновників зареєстрували для участі у фестивалі перформансу у Відні.

"Ми міркували, що ми можемо зробити, і подумали: "На чому найважче грати музику?" — сказав він. "У той час ми разом готували суп, і одна ідея породжувала іншу".

Виконавці вдосконалили мистецтво гри зі своєю їжею. Серед їхніх інструментів — морква, баклажан, селера та цибуля-порей.

Віденський овочевий оркестр встановив світовий рекорд

Музиканти розповіли, що вони нарізають свіжі овочі перед кожним виступом, оскільки їхні інструменти живуть лише близько 6 годин, перш ніж починають гнити або втрачати форму.

З усіх невикористаних овочів готують суп, який подають на концерті, а відпрацьовані інструменти перетворюють на органічні відходи, щоб концерти були екологічно чистими.

Гурт, що описує свою музику як "овочевий стиль", каже, що справжня мета їхніх мелодій, крім просто розваги, полягає в тому, щоб продемонструвати, що музика може лунати з будь-якого місця – навіть із супермаркету.

Vegetable Orchestra / Фото: Guinness World Records

"Ви можете створити музику майже з усього, кожна річ має дуже специфічну акустичну якість і представляє складний всесвіт звуку", — сказали вони. "Кожна річ може бути інструментом, щоб відкрити цю точку зору".

Нагадаємо, названо найстарішу перукарку в світі. Відомо, скільки їй років та де працює.

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