Грався на вулиці з твариною: домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика

Собаку вилучили та помістили до міського притулку.
У м. Голд-Кост, що в Австралії, напередодні Різдва домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика, який з ним грався.
Про це пише thesun.co.uk.
Відомо, що родина хлопчика наглядала за будинком, в якому сталася трагедія. Дитина із домашнім собакою, який належить власникам будинку, гралися на задньому дворі. З невідомих причин тварина накинулася на хлопчика та почала його кусати.
5-річну дитину намагалися врятувати сусід та його бабуся. Хлопчика у критичному стані госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм він помер.
Через інцидент постраждала і бабуся хлопчика. Собаку вилучили та помістили до міського притулку. Поліція встановлює усі обставини інциденту.
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