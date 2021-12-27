Грався на вулиці з твариною: домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика

Грався на вулиці з твариною: домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика

Собаку вилучили та помістили до міського притулку.

У м. Голд-Кост, що в Австралії, напередодні Різдва домашній собака до смерті загриз 5-річного хлопчика, який з ним грався.

Про це пише thesun.co.uk.

Відомо, що родина хлопчика наглядала за будинком, в якому сталася трагедія. Дитина із домашнім собакою, який належить власникам будинку, гралися на задньому дворі. З невідомих причин тварина накинулася на хлопчика та почала його кусати.

5-річну дитину намагалися врятувати сусід та його бабуся. Хлопчика у критичному стані госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм він помер.

Через інцидент постраждала і бабуся хлопчика. Собаку вилучили та помістили до міського притулку. Поліція встановлює усі обставини інциденту.

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