Гримучу змію прооперували після того, як вона проковтнула мишу в мишоловці – фото

Гримуча змія з Нью-Мексико проковтнула мишу, поки та перебувала в мишоловці.

Про це повідомила служба порятунку тварин Espanola's Cottonwood Rehab у Facebook.

"Коли ви думаєте, що бачили все", - йдеться у повідомленні.

На фотографіях видно істоту з прямокутною опуклістю в животі.

Гримуча змія проковтнула мишу у мишоловці / Фото: facebook.com/CottonwoodRehab

Отруйну змію прооперували та "врятували від її дурості".

Змію прооперували / Фото: facebook.com/CottonwoodRehab

Скоріше за все, пристосування для лову гризунів перебувало у травному тракті змії не дуже довго, адже миша була цілою, коли її витягнули. За даними Rattlesnake, цьому виду потрібно від трьох до п'яти днів, щоб повністю переварити їжу.

Користувачі Facebook з полегшенням зазначили, що зі змією все гаразд після незвичайного випадку, а один із них назвав її "найщасливішою гримучою змією, яку він коли-небудь бачив за все своє життя".

Нагадаємо, військові на передовій врятували пораненого червонокнижного птаха. Ветеринари дали йому рідкісне "ім'я".

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