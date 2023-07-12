Гримучу змію прооперували після того, як вона проковтнула мишу в мишоловці – фото

З плазуном уже все гаразд.
Гримуча змія з Нью-Мексико проковтнула мишу, поки та перебувала в мишоловці.
Про це повідомила служба порятунку тварин Espanola's Cottonwood Rehab у Facebook.
"Коли ви думаєте, що бачили все", - йдеться у повідомленні.
На фотографіях видно істоту з прямокутною опуклістю в животі.
Отруйну змію прооперували та "врятували від її дурості".
Скоріше за все, пристосування для лову гризунів перебувало у травному тракті змії не дуже довго, адже миша була цілою, коли її витягнули. За даними Rattlesnake, цьому виду потрібно від трьох до п'яти днів, щоб повністю переварити їжу.
Користувачі Facebook з полегшенням зазначили, що зі змією все гаразд після незвичайного випадку, а один із них назвав її "найщасливішою гримучою змією, яку він коли-небудь бачив за все своє життя".
Нагадаємо, військові на передовій врятували пораненого червонокнижного птаха. Ветеринари дали йому рідкісне "ім'я".
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