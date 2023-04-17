Губи блогерки стали аномального розміру після невдалого збільшення - відео

Дівчині довелося видаляти філер.
Американська блогерка із Лос-Анджелеса показала, як невдало закінчилася процедура зі збільшення губ.
27-річна інфлюєнсерка Джессіка Бурко, яка вже не вперше колола філери, вирішила знову підкачати вуста. Втім, цього разу її губи стали аномального розміру.
Відео дівчина розмістила у своєму TikTok. Вона зняла кадри "до" її відвідування клініки та "після", демонструючи жахливий результат.
@jessicacaileyburko #fyp #cosmeticnightmares #DanceWithTurboTax #trending #cosmetics ♬ Oh No - Kreepa
"Чесно кажучи, я не знаю, що пішло не так, мені декілька разів робили губи. Лікар зробив усе, що мав. Одразу після того, як він зробив мені ін'єкцію, я глянула у дзеркало і зрозуміла, наскільки я набрякла. Я подумала, можливо, це тому, що я не колола губи понад рік. Але на той час, коли я сіла в машину, я зрозуміла, що це ненормально", - поділилася вона.
Втім, набряк лише посилювався, тому наступного дня вона повернулася, щоб розчинити філер. Джессіка відвідала нового лікаря.
Блогерка поділилася, що попри невдалий досвід, у майбутньому все одно збільшуватиме губи.
"Просто я повернуся до дівчини, у якої робила процедуру раніше", - зазначила вона.
Зі свого боку, користувачі порадили Бурко зробити тести на алергію.
Зараз вона має такий вигляд:
@jessicacaileyburko Love it #fyp ♬ original sound - christy
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