Губи блогерки стали аномального розміру після невдалого збільшення - відео

Американська блогерка із Лос-Анджелеса показала, як невдало закінчилася процедура зі збільшення губ.

27-річна інфлюєнсерка Джессіка Бурко, яка вже не вперше колола філери, вирішила знову підкачати вуста. Втім, цього разу її губи стали аномального розміру.

Відео дівчина розмістила у своєму TikTok. Вона зняла кадри "до" її відвідування клініки та "після", демонструючи жахливий результат.

"Чесно кажучи, я не знаю, що пішло не так, мені декілька разів робили губи. Лікар зробив усе, що мав. Одразу після того, як він зробив мені ін'єкцію, я глянула у дзеркало і зрозуміла, наскільки я набрякла. Я подумала, можливо, це тому, що я не колола губи понад рік. Але на той час, коли я сіла в машину, я зрозуміла, що це ненормально", - поділилася вона.

Втім, набряк лише посилювався, тому наступного дня вона повернулася, щоб розчинити філер. Джессіка відвідала нового лікаря.

Блогерка поділилася, що попри невдалий досвід, у майбутньому все одно збільшуватиме губи.

"Просто я повернуся до дівчини, у якої робила процедуру раніше", - зазначила вона.

Зі свого боку, користувачі порадили Бурко зробити тести на алергію.

Зараз вона має такий вигляд:

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