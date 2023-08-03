Гучніше за мотоцикл: жінка видала рекордну відрижку в 107 децибелів – відео

Минулий рекорд був встановлений 14 років тому.

Кімберлі "Кімікола" Вінтер із Меріленду, США, побила рекорд найгучнішої у світі відрижки серед жінок.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Її ревуча відрижка була гучною на 107,3 децибела, перевершивши попередній рекорд в 107 дБ, встановлений Елісою Каньйоні (Італія) 2009 року. Чоловічий рекорд належить Невілу Шарпу (Австралія), який 2021 року відригнув на 112,7 дБ.

Рекордна відрижка Кімберлі гучніша за блендер (70–80 дБ), ручний електричний дриль (90–95 дБ) і навіть деякі мотоцикли на повному газу (100–110 дБ).

Для досягнення рекорду їй довелося ригати в "мертвій кімнаті" — на зразок тих, що використовуються в звукозаписних студіях — щоб усунути відбитий звук, тому вона відвідала студію станції iHeartRadio, де ригнула у прямому ефірі.

Стоячи на потрібній відстані від мікрофона (2,5 метра), Кімберлі видала напрочуд гучну відрижку, побивши рекорд, який утримувався протягом 14 років.

Кімберлі Вінтер / Фото: guinnessworldrecords.com

Безпосередньо перед тим, як виконати свою історичну відрижку, вона підготувала своє тіло, поснідавши, випивши кави та пиво. Кімберлі зупинилася на цій комбінації після декількох тижнів експериментів, у ході яких вона визначила, які продукти та напої дозволять їй відригувати голосніше.

Намагаючись голосно ригнути, Кімберлі каже, що робить глибокий вдих, а потім намагається "маніпулювати цим у щось жахливе та чарівне".

Гостра їжа, газованки та алкоголь — все це допомагає Кімберлі голосно ригати, проте вона може зробити це і від "води".

Кімберлі Вінтер / Фото: guinnessworldrecords.com

"Іноді відрижка виникає з нізвідки", - пояснила вона.

Кімберлі мала цей незвичайний талант від самого дитинства, і чим старша вона ставала, тим голосніше і голосніше вона відригувала.

Їй подобається дивувати незнайомців своєю відрижкою, щоб побачити їхню шоковану реакцію. "Для мене це просто чари", - сказала вона. "Мені подобається бачити їхні обличчя".

Кімберлі Вінтер / Фото: guinnessworldrecords.com

Кімберлі зрештою усвідомила, що вона, ймовірно, була однією з найгучніших ригаючих у світі, коли її вигнали з бару за занадто гучну відрижку.

Хоча її відрижку не завжди цінують у громадських місцях, її обожнюють в Інтернеті. У Кімберлі з'явилися віддані шанувальники на TikTok та YouTube, які закликали її побити рекорд.

Їй дуже подобається розважати своїх шанувальників, особливо коли вона заходить на TikTok Live, щоб виконувати їх прохання, пов'язані з відрижкою, які можуть включати "відрижку із закритим ротом", "відрижку великим монстром" і відригування імен людей.

Кімберлі каже, що її батьки теж насолоджуються її блискучою відрижкою, попри те, що в дитинстві благали її робити це тихіше. І, схоже, у сім'ї поширена сильна відрижка, оскільки молодша сестра Кімберлі теж дуже голосно це робить.

За словами Кімберлі, найдовша відрижка, яку вона коли-небудь робила, становила близько дев'яти секунд, що справді дуже довго, хоча це все ще досить далеко від найдовшої відрижки у світі, яка тривала 1 хвилину 13 секунд (досягнута Мікеле Форджоне (Італія) 2009 року).

Нагадаємо, чоловік шокував, прикріпивши до обличчя 11 бляшанок без будь-якого клею. Він розповів, як це робить.

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