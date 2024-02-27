Гучніше за перфоратор: найменша у світі риба видає потужні звуки – відео

Вчені виявили, що одна з найменших риб у світі здатна видавати звуки у понад 140 децибел – це голосніше, ніж перфоратор або відбійний молоток і відповідає гучності реактивного літака при злеті.

Про це пише Sky News, з посиланням на дослідження науковців.

Прозора Danionella cerebrum, вид якої вчені відкрили лише три роки тому, має довжину всього 12 мм і найменший мозок з усіх відомих хребетних.

Вперше звук від цих риб помітили німецькі вчені, що вивчали цей вид. Вони чули дивні звуки, коли проходили повз акваріуми.

Потім науковці встановили високошвидкісні камери на акваріумі з рибами, щоб з'ясувати, що саме відбувається.

"Риби настільки голосні, що навіть коли ви просто проходите повз їхні акваріуми, ви можете почути звуки, які пульсують", – сказала Веріті Кук, провідний автор дослідження.

Звук, який видають лише самці, виникає, коли одне з ребер риби втягується в її плавальний міхур, створюючи "барабанний дріб".

Веріті Кук вважає, що звук, якій видають риби, допомагає їм спілкуватися та знаходити один одного в каламутній воді.

"Той факт, що тільки самці видають звуки, дозволяє припустити, що це пов'язано з агресивною поведінкою по відношенню до інших самців або шлюбною поведінкою з самками", - додала вона.

Нагадаємо, у Чорнобилі виявили вид жаб, який мутував, і має захист від радіації (фото).

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