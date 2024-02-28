Гуляє на повідці та спить у клітці: жінка живе, як цуценя (фото, відео)

Жінка, яка любить вдавати з себе цуценя, змушує свого хлопця "вигулювати" її на повідці на публіці.

21-річна Дженна із Остіна, штат Техас, США, почала "грати в цуценя", коли була дитиною, і каже, що так і не виросла з цього. Вона розповіла у шоу Love Don't Judge: "Я просила маму пограти зі мною у собак. Батьки завжди запитували, коли я виросту з цього, але я ніколи цього не робила".

Тепер вона веде "спосіб життя цуценяти" разом зі своїм 30-річним хлопцем Лоренцо, якому подобається "її здатність прийняти себе такою, якою вона є".

Жінка вдає із себе цуценя / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Вона додала: "Ігри у цуценят надзвичайно важливі у моїх стосунках. Саме в цьому полягає велика частина моєї мови кохання".

Однак не всі розуміють, чому вона повзає накарачки, при цьому вона визнає, що "спричиняє багато ненависті" за те, що прикидається собакою. Лоренцо сказав: "Коли ми на публіці, часом це може бути трохи ніяково. Але є й дивніші речі. Дівчина, що вдає собаку – не найдивніша річ. Я не вважаю це дивним".

Жінка вдає із себе цуценя / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Дженна додала: "Коли я вперше розповіла йому про це, він зовсім не ухилився. Він такий: "Ок, круто. То що мені треба робити?". Пояснюючи, чому їй так подобаються такі ігри, Дженна каже, що їй до вподоби безтурботне ставлення собак до світу і те, що за них робиться вибір.

Вона ходить навкарачки, гуляє на повідці, дрімає в клітці і гавкає у відповідь на вимоги свого "господаря". Але після того, як Дженна розповіла про свій спосіб життя, вона зіткнулася з негативною реакцією користувачів соціальних мереж, які стверджують, що вона є "психічно хворою".

Жінка вдає із себе цуценя / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Жінка додала: "Я знаю, що нікому не завдаю шкоди. У мене немає проблем. Я просто живу своїм життям в Інтернеті, і це призводить до засудження. Похід до парку для собак, очевидно, є одним із моїх улюблених речей. Я сказала би, що Лоренцо – найкращий господар, про якого я коли-небудь могла мріяти. Він піклується про мене. Я почуваюся найщасливішим цуценям у притулку".

Жінка вдає із себе цуценя / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Лоренцо сказав: "Я хочу приділяти їй цю увагу, коли вона цього потребує, щоб вона почувалася в безпеці і в цілому бачити її щасливою та грайливою".

Однак глядачі, які коментували відео Love Don't Judge, поділилися своїм занепокоєнням щодо такої поведінки:

Ця дівчина розуміє, що ви можете отримати похвалу і прихильність, будучи людиною, чи не так?

Я відлітаю на Марс, хто поїде зі мною

Це правда, що закохані люди не засуджують, але буквально всі інші це зробили

Нагадаємо, чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки. Це його "життєва амбіція".

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