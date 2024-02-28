Гуляє на повідці та спить у клітці: жінка живе, як цуценя (фото, відео)

Вона обожнює грати у парку для собак та ловити фрісбі.
Жінка, яка любить вдавати з себе цуценя, змушує свого хлопця "вигулювати" її на повідці на публіці.
21-річна Дженна із Остіна, штат Техас, США, почала "грати в цуценя", коли була дитиною, і каже, що так і не виросла з цього. Вона розповіла у шоу Love Don't Judge: "Я просила маму пограти зі мною у собак. Батьки завжди запитували, коли я виросту з цього, але я ніколи цього не робила".
Тепер вона веде "спосіб життя цуценяти" разом зі своїм 30-річним хлопцем Лоренцо, якому подобається "її здатність прийняти себе такою, якою вона є".
Вона додала: "Ігри у цуценят надзвичайно важливі у моїх стосунках. Саме в цьому полягає велика частина моєї мови кохання".
Однак не всі розуміють, чому вона повзає накарачки, при цьому вона визнає, що "спричиняє багато ненависті" за те, що прикидається собакою. Лоренцо сказав: "Коли ми на публіці, часом це може бути трохи ніяково. Але є й дивніші речі. Дівчина, що вдає собаку – не найдивніша річ. Я не вважаю це дивним".
Дженна додала: "Коли я вперше розповіла йому про це, він зовсім не ухилився. Він такий: "Ок, круто. То що мені треба робити?". Пояснюючи, чому їй так подобаються такі ігри, Дженна каже, що їй до вподоби безтурботне ставлення собак до світу і те, що за них робиться вибір.
Вона ходить навкарачки, гуляє на повідці, дрімає в клітці і гавкає у відповідь на вимоги свого "господаря". Але після того, як Дженна розповіла про свій спосіб життя, вона зіткнулася з негативною реакцією користувачів соціальних мереж, які стверджують, що вона є "психічно хворою".
Жінка додала: "Я знаю, що нікому не завдаю шкоди. У мене немає проблем. Я просто живу своїм життям в Інтернеті, і це призводить до засудження. Похід до парку для собак, очевидно, є одним із моїх улюблених речей. Я сказала би, що Лоренцо – найкращий господар, про якого я коли-небудь могла мріяти. Він піклується про мене. Я почуваюся найщасливішим цуценям у притулку".
Лоренцо сказав: "Я хочу приділяти їй цю увагу, коли вона цього потребує, щоб вона почувалася в безпеці і в цілому бачити її щасливою та грайливою".
Однак глядачі, які коментували відео Love Don't Judge, поділилися своїм занепокоєнням щодо такої поведінки:
- Ця дівчина розуміє, що ви можете отримати похвалу і прихильність, будучи людиною, чи не так?
- Я відлітаю на Марс, хто поїде зі мною
- Це правда, що закохані люди не засуджують, але буквально всі інші це зробили
Нагадаємо, чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки. Це його "життєва амбіція".
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