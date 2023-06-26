Гуляє з китами та тюленями: як авантюрист живе на найсамотнішій скалі у світі (фото)

Натхненний шукач пригод перебрався на крихітний віддалений острів, де проводить час на самоті, крім відпочинку з китами, птахами і тюленями.

Про це пише dailystar.co.uk.

Кріс "Кем" Кемерон зараз проживає на ізольованому гранітному острові під назвою Роколл, який стоїть у мальовничому місці на висоті 2 м над рівнем моря і має коло всього близько 9 метрів.

53-річний чоловік спить у наземній капсулі на скелі, в імпровізованому будинку, який займає близько десяти секунд, щоб перейти з одного кінця до іншого.

Острів Роколл / Фото: Press Association

Острів Роккол / Фото: Press Association

На підтвердження своєї стійкості він регулярно бореться з несприятливими погодними умовами.

Кемерон сказав: "Я просто приймаю це щодня і з нетерпінням чекаю на повернення додому. Я перебуваю на фінішній прямій і просто хочу покінчити з цим штормом зараз. Я пропустив день народження моєї дочки, я пропустив день народження моєї матері, а мій день народження цієї неділі, так що я пропущу свій день народження вдома. Це було важко, але це не повинно бути легко".

Кріс Кемерон / Фото: Press Association

Кем живе на безлюдній скелі в Північній Атлантиці цілих 24 дні, і його мета - побити рекорд 45 днів, перш ніж піти на позначці 60.

Він проводить свої дні, встаючи на світанку, щоб з'їсти шматочок каші та кави, перш ніж перевірити своє обладнання, відправити повідомлення та зробити фотографії.

Герой війни прослужив шість років у Гордонських горцях та хоче зібрати 50 000 фунтів стерлінгів (63 500 доларів США) для благодійної організації Королівського флоту та морської піхоти, а також благодійного фонду армії, благодійної організації The Soldier's Charity.

Кріс Кемерон / Фото: Press Association

Кем - батько 15-річної доньки та 13-річного сина. Він пройшов навчання на морського біолога та океанографа в Абердіні і має сертифікат викладача.

І коли його дні на острові закінчаться, він повернеться до свого будинку у Вілтширі, де він працює старшим тренером у Babcock International Group, використовуючи свої навички для спеціалізованої підготовки військовослужбовців у Великій Британії.

Нагадаємо, чоловік із "золотим квитком" пролетів літаком 32 мільйони км та звозив дружину у більш ніж 120 "медових місяців". Він розповів, що це за довічний проїзний.

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