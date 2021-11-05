Ґвалтівник у моргу: некрофіл займався сексом із щонайменше 100 трупами

Масштаб злочинів розкрився після того, як технічний працівник лікарні зізнався у скоєному понад 30 років вбивстві двох молодих жінок.

67-річний Девід Фуллер, який працював електриком в одній з лікарень у британському графстві Кент, зізнався у вбивстві двох жінок, скоєному ще у 1987 році. Після цього детективи з’ясували, що убивця, окрім того, був некрофілом. Щонайменше 12 років він ґвалтував трупи в моргах лікарень Кента, Сассекса та Танбрідж-Уеллса.

Про це повідомляє видання MailOnline.

Коли поліція обшукала будинок Фуллера, то виявила приховані комп’ютерні жорсткі диски, компакт-диски та дискети з 14 мільйонами зображень сексуальних злочинів, включаючи кадри його сексуального насильства на тілах у двох моргах. Жорсткі диски були прикріплені до задньої частини комода разом із щоденниками, в яких некрофіл записував власноручно дані про своїх жертв.

Наразі детективи поліції Кенту офіційно ідентифікували 81 його жертву в моргу, але розслідування все ще триває. Відомо, що найстаршій жінці, над якою він поглумився, було 100 років, а наймолодшій – лише дев’ять.

Національна служба охорони здоров'я Англії звернулася із проханням терміново переглянути безпеку моргу. Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід сказав, що він "глибокий вражений невимовною природою цих правопорушень".

Державний прокурор Іван Бізлі, який очолював розслідування поліцією Кента щодо Фуллера, сказав: “Масштаби злочинів, ймовірно, будуть безпрецедентними у Великій Британії. Ми ніколи не бачили нічого подібного”.

Наразі Фуллер визнав себе винним за 51 обвинуваченням, у тому числі у 44 випадках некрофілії.

Убивства двох молодих жінок, у яких зізнався Девід Фуллер, належали до найтриваліших нерозкритих справ у Британії.

Нагадаємо, 70-річного мешканця міста Южне (Одеська область), якого звинувачують у сексуальному насильстві та розбещенні тринадцяти дітей, скерували до суду.

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