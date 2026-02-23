Ґаджети "вбивають" мозок дітей: науковці б’ють на сполох через покоління Z

Ґаджети "вбивають" мозок дітей / © pexels.com

Представники покоління Z стали першою генерацією за час ведення статистики, яка продемонструвала нижчі когнітивні показники порівняно зі своїми батьками.

Про це заявив нейробіолог Джаред Куні Хорват, виступаючи перед Комітетом Сенату США з торгівлі, науки та транспорту, передає Daily Mail.

За словами експерта, молодь, народжена з 1997 року до початку 2010-х, частіше стикається зі зниженням рівня уваги, пам’яті, навичок читання та математичного мислення, а також із погіршенням здатності до розв’язання складних завдань.

Хорват пов’язує цю тенденцію з надмірною залежністю від цифрових технологій у навчанні. Він зазначив, що сучасні школярі проводять у школі більше часу, ніж попередні покоління, однак значну частину навчального процесу тепер складають комп’ютери, планшети та короткий цифровий контент.

За словами нейробіолога, людський мозок еволюційно пристосований до глибокого навчання, живого спілкування та тривалого зосередження, а не до швидкого споживання інформації через короткі відео та узагальнені тексти. Надмірне використання аджети може порушувати формування концентрації, довготривалої пам’яті та критичного мислення.

Експерт також звернув увагу, що подібні тенденції спостерігаються не лише у США. Дослідження, яке охопило 80 країн, показало: зі збільшенням використання цифрових технологій у школах результати учнів поступово погіршуються.

Зокрема, у США після впровадження програм, які передбачали забезпечення кожного учня персональним ґаджетом, рівень успішності часто стабілізувався або навіть знижувався.

Водночас Хорват підкреслив, що проблема не пов’язана з якістю освітніх додатків чи підготовкою вчителів. На його думку, сама модель цифрового навчання не відповідає природним механізмам роботи мозку.

Під час слухань у Конгресі експерти рекомендували обмежити використання смартфонів у школах, відтермінувати доступ дітей до ґаджетів та активніше розвивати традиційні методи навчання, включно з живим спілкуванням між учнями та вчителями.

Науковці назвали ситуацію потенційною соціальною проблемою та закликали розглянути досвід скандинавських країн, де вже впроваджують обмеження цифрових технологій у школах.

