Гарбуз вагою 350 кг: на Черкащині господар виростив гігантську ягоду

На Черкащині виростили гігантський гарбуз / © "Суспільне Черкаси"

Реклама

У місті Сміла, що на Черкащині, місцевий господар Олексій Буряченко зібрав на власному городі непересічний урожай — гігантський гарбуз вагою 350 кілограмів. Аби зняти ягоду із грядки та зважити, знадобилися допомога кількох чоловіків і спеціальна лебідка. Чоловік розповів, як йому вдалося виростити такий величезний гарбуз.

Про це розповіли «Суспільне Черкаси».

Реклама

Смілянин виростив гарбуз розміром з ведмедя: вага ягоди сягає 350 кілограмів

Окружність гарбуза становить майже чотири метри, а вага сягає 350 кілограмів. Олексій вирощував свій гарбуз пів року. Увесь процес вирощування чоловік детально фільмував для свого YouTube-каналу.

Реклама

Серед тих, хто вирощує гарбузи-гіганти, існує особлива традиція — давати імена.

«Це мій 350-й гарбуз. Серед гарбузоводів заведено називати гарбузи тією цифрою, скільки кілограм даний гарбуз важить», — каже Олексій.

Диво-ягода виросла на присадибній ділянці площею 70 квадратних метрів. Утім, рослинам виявилося затісно, бо чотири кущі сильно розрослися та принесли загалом дев’ять гарбузів різного розміру.

Захоплення гігантоманією з’явилося в чоловіка лише два роки тому, коли вони з дружиною придбали цю садибу. Раніше Олексій зовсім не мав досвіду в сільському господарстві, тож перші кроки робив інтуїтивно.

Реклама

«Була грядка. Думаю, що б там виростити. Вирощу один великий гарбуз. Швиденько замовив насіння, вичислив в інтернеті, що атлантичний гігант підходить якнайліпше. Заказав 100 грн — 100 г, посадив, виріс гарбуз аж 17 кг і 700 г».

Фото: Суспільне Черкаси

Зрозумівши технологію, цього сезону смілянин підійшов до справи куди серйозніше. Посівний матеріал він шукав на спеціалізованих вебсайтах.

«І вже цього року я замовив насіння з гарбуза, вирощеного торік в Україні, який здобув статус рекорду України — 252 кг. І саме з того гарбуза виріс оцей велетенський гарбуз. Я купив три насінини за 300 грн. З трьох вижила тільки одна рослина».

Запорукою такого успіху стали ретельна підготовка ґрунту та постійний догляд. Ділянку господар почав готувати ще з осені за допомогою кінського перегною. Протягом усього літа чоловік старанно підживлював гарбуз вермічаєм з каліфорнійських черв’яків.

Реклама

Смілянин сподівається зафіксувати результат як національний рекорд, однак на заваді може стати висока вартість процедури.

«Якби знайшлися спонсори, можна було б зафіксувати цей рекорд. Повна вартість — 39 000 грн, заявлена була зі знижкою — 29 000».

Поки шукають спонсора, гарбуз до перших морозів лишатиметься надворі. Потім його розріжуть та зберуть посівний матеріал. М’якоть же піде на корм куркам.

Як виростити гігантський гарбуз

Нагадаємо, для вирощування великих, соковитих і солодких гарбузів важливо обрати сонячну ділянку з пухким і родючим ґрунтом, оскільки в тіні плоди дрібнішають. Ця культура досить стійка до посухи завдяки потужному корінню, а надлишок вологи спричиняє його загнивання.

Кропіткого догляду рослина потребує лише на початку росту — у цей період важливі регулярний полив і видалення бур’янів, поки розросле листя не почне пригнічувати їх самостійно.

Щедрий урожай також залежить від сівозміни. Найкращими попередниками для гарбуза є бобові, а також картопля, цибуля, часник, капуста, морква та буряк. Водночас не варто садити гарбузи після культур їхньої родини — огірків, кабачків, патисонів, динь і кавунів, оскільки вони мають спільні хвороби та шкідників. Повертати гарбузи на ту саму грядку рекомендується не раніше ніж за 3–4 роки.

Новини партнерів

Новини партнерів