"Харчовий пірат" 127 разів безкоштовно пообідав у ресторанах: що він вигадав

58-річний чоловік став прокляттям для рестораторів у нідерландському місті Делфт після того, як за останні декілька років поїв, не заплативши щонайменше 127 разів.

Про це пише Oddity Central.

Раніше у січні цього року поліція Делфта була викликана до ресторану, де чоловік, ймовірно, намагався не сплатити рахунок, симулюючи стан здоров'я.

За словами Майка Гогевена, бармена неназваного закладу, чоловік привернув його увагу, коли почав підкуповувати людей і пропонувати поділитися їжею з усіма, але по-справжньому він опинився в центрі уваги, коли почав нестримно трясти лівою рукою, ніби у нього стався інсульт. Було викликано медиків, але, оглянувши чоловіка, вони зрозуміли, що він прикидається, і відмовилися доставити його до лікарні, як він просив.

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Зіткнувшись із відмовою лікарів швидкої допомоги відвезти чоловіка до медзакладу, власник ресторану звернувся до 58-річного відвідувача щодо рахунку, але оскільки він, мабуть, щойно переніс легкий інсульт, запропонував сплатити рахунок за нижчою ціною. Відвідувач погодився, але коли він називав ресторатору своє ім'я та адресу, втрутився фельдшер, заявивши, що лише декілька хвилин тому він дав їм інше ім'я та адресу.

"Він думав, що зможе уникнути рахунку на суму понад сто євро, вдавши хвору людину", — сказав Гогевен.

За порадою працівника швидкої допомоги, власник ресторану викликав поліцію. Вони перевірили його кишені щодо документів і, перевіривши його досьє на вокзалі, зрозуміли, що це "відомий харчовий пірат", який роками тероризував місцеві ресторани. На нього було подано щонайменше 127 скарг за те, що він харчувався в ресторанах без оплати, але, попри цивільний позов проти нього, ніхто не зміг його зупинити.

Неясно, чи перебуває хитрий чоловік під вартою, і чи є якийсь спосіб змусити його виплатити тисячі євро, які він заборгував рестораторам Делфта. А через закони про конфіденційність інші власники ресторанів навіть не знають імені цієї людини і того, як він має вигляд, тому не можуть захистити себе від неї.

Нагадаємо, минулого року відбувалася схожа історія, коли чоловік інсценував серцевий напад приблизно у 20 ресторанах іспанського регіону Коста-Бланка, щоб не платити за рахунками.

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