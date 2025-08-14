Гаваї як приклад довголіття: що робить місцевих щасливими і здоровими

Гаваї / © Bodo Travel

Реклама

Гаваї вважаються одним із найздоровіших місць на планеті, де люди живуть довше та щасливіше. Ключовими факторами довголіття є активний спосіб життя, збалансоване харчування та особлива філософія aloha, що допомагає зберігати внутрішній спокій.

Про це пише New York Post.

Місцеві щодня займаються серфінгом, плаванням, піші прогулянки, йогою на пляжі та походами в гори. Постійна фізична активність підтримує серце, зміцнює м’язи та покращує настрій.

Реклама

Раціон гавайців багатий на свіжі фрукти та овочі, серед яких ананаси, папайї, манго та авокадо. Морепродукти постачають організму омега-3 жирні кислоти, а цільнозернові продукти підтримують здоров’я судин. Популярні миски асаї та фіолетовий ямс убе містять антиоксиданти та флавоноїди, що допомагають регулювати рівень цукру і холестерину та покращують здоров’я кишківника.

Гавайці живуть у ритмі aloha, що означає гармонію з собою та оточенням. Усмішка, допомога іншим та поміркованість у темпі життя допомагають знизити рівень стресу, який є однією з головних причин хвороб.

Сонячне світло та океанське повітря забезпечують природні джерела вітаміну D та покращують настрій. Соціальні зв’язки з родиною та друзями залишаються пріоритетом, що підтримує психічне та емоційне здоров’я.

Завдяки такому поєднанню активності, здорового харчування та внутрішньої гармонії гавайці демонструють високий рівень довголіття і гармонійного життя.

Реклама

Нагадаємо, Мілдред Барон, яка мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі, відсвяткувала свій 107-й день народження у червні. За її словами, секрет довгого та щасливого життя полягає у позитивному мисленні та спокійному ставленні до негараздів.