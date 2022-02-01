"Хай увірветься до мого будинку": жінки "залайкали" злодія-красунчика на сторінці поліції в соцмережі

Поліція затримала зловмисника.
У м. Вейкфілд, що у Великій Британії, поліція оголосила у розшук 37-річного Джонатана Кехілла. Проте місцеві жінки на сторінці правоохоронців почали писати компліменти підозрюваному та навіть запрошувати його до себе.
Про це повідомляє upi.com.
У поліції Західного Йоркшира повідомили, що 37-річний чоловік перебував на умовно-достроковому звільненні. Проте чоловік порушив умови перебування на волі і його розшукувала поліція, щоб повернути до в'язниці.
Натомість мешканки Великої Британії у коментарях до поліцейського повідомлення почали писати компліменти підозрюваному, запрошуючи його до себе додому:
- "Хай увірветься до мого будинку".
- "У мене є вільна кімната та наручники".
- "У чому полягають його злочини? Він розбиває будинки чи серця?"
Згодом у поліції Вейкфілда повідомили, що чоловіка таки затримали. Проте місцеві жительки не здались та продовжили писати під повідомленням:
- "Після виходу під заставу він може оселитись у мене вдома".
- "Шкода, що я не можу провести громадянський арешт".
- "Він здався, прочитавши всі ці коментарі. Принаймні зараз він у надійних руках".
- "Я можу тримати його під домашнім арештом".
Читайте також:
- В Україні виставили на аукціон монету номіналом у 10 копійок за 12 тис. гривень: чим вона незвичайна
- "Тобі 29 років і ти нічого не домігся": чоловік намагався вбити себе, бо його син не хоче одружуватись
- Нагадували смерть та зиму: чоловіка перелякали дивні льодові фігури на березі озера (фото)