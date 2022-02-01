"Хай увірветься до мого будинку": жінки "залайкали" злодія-красунчика на сторінці поліції в соцмережі

"Хай увірветься до мого будинку": жінки "залайкали" злодія-красунчика на сторінці поліції в соцмережі

Поліція затримала зловмисника.

У м. Вейкфілд, що у Великій Британії, поліція оголосила у розшук 37-річного Джонатана Кехілла. Проте місцеві жінки на сторінці правоохоронців почали писати компліменти підозрюваному та навіть запрошувати його до себе.

Про це повідомляє upi.com.

У поліції Західного Йоркшира повідомили, що 37-річний чоловік перебував на умовно-достроковому звільненні. Проте чоловік порушив умови перебування на волі і його розшукувала поліція, щоб повернути до в'язниці.

Натомість мешканки Великої Британії у коментарях до поліцейського повідомлення почали писати компліменти підозрюваному, запрошуючи його до себе додому:

"Хай увірветься до мого будинку".

"У мене є вільна кімната та наручники".

"У чому полягають його злочини? Він розбиває будинки чи серця?"

Згодом у поліції Вейкфілда повідомили, що чоловіка таки затримали. Проте місцеві жительки не здались та продовжили писати під повідомленням:

"Після виходу під заставу він може оселитись у мене вдома".

"Шкода, що я не можу провести громадянський арешт".

"Він здався, прочитавши всі ці коментарі. Принаймні зараз він у надійних руках".

"Я можу тримати його під домашнім арештом".

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