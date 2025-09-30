Мем Хлопець, що кліпає

Реклама

Анімаційний мем Blinking Guy («Хлопець, що кліпає»), де Дрю Скенлон кліпає очима у виразі цілковитого невігластва, вперше підірвала Мережу 2017 року. Днями користувачі були вражені, дізнавшись, як виглядає чоловік, що стоїть за культовою гіфкою, сьогодні.

Про це йдеться на dailymail.

«Вірусне» повернення заради благодійності

Дрю Скенлон нещодавно скористався своєю несподіваною Інтернет-славою для благородної мети. Він звернувся до користувачів мережі X (колишній Twitter) із закликом пожертвувати кошти Національному товариству розсіяного склерозу (National MS Society).

Реклама

«Привіт, Інтернет! Я Дрю, і це моє обличчя», — написав він, додавши до допису ту саму відому гіфку.

Легендарна GIF-ка — Хлопець, що кліпає на знак здивування

«Якщо ця GIF-ка хоч раз принесла вам радість, я смиренно прошу вас розглянути можливість пожертвувати кошти Національному товариству MS. Це б дуже багато означало для мене та тих, кого я знаю, хто страждає від цієї хвороби», — написав він.

Допис чоловіка став вірусним, зібравши понад 21 мільйон переглядів і сотні тисяч вподобань.

Дрю закликав людей робити пожертви Національному товариству розсіяного склерозу, і його допис став вірусним, зібравши понад 21 мільйон переглядів Фото: Мережа Х

Реакція мережі: «Приємно бачити обличчя»

У відповідь на цей допис, тисячі користувачів не лише підтримали благодійну ініціативу, а й поділилися своїм шоком від того, що нарешті дізналися, хто є автором їхнього улюбленого мему.

Реклама

«Приємно тепер бачити обличчя, що стоїть за кліпанням», — пожартував один із коментаторів.

«Ви були в моїй трійці найкращих GIF-ок останні три роки. Дякую за ваш внесок у цифрову людяність», — написав інший.

Окремо коментатори відзначили, як сильно Скенлон змінився за ці роки, здивовано зауважуючи: «Ви так сильно схудли!»

Деякі фанати навіть зізналися, що завжди помилково вважали, що на гіфці зображений актор Майкл К. Холл («Декстер») або Кері Елвес («Принцеса-наречена»).

Дрю Скенлон Фото: Х

Історія виникнення культової гіфки

Скенлон, який понад вісім років працював відеоредактором для ігрового сайту Giant Bomb, розповів, що мем був записаний під час шоу «Unprofessional Fridays» ще у 2013 році.

Невблаганна реакція Дрю була викликана моментом, коли його колега під час гри сказав фразу: «Я тут фермерую зі своєю сапою (hoe).» Слово hoe (сапа) є також сленговим позначенням вульгарної жінки. Ця двозначність і викликала природне підняття брів та кліпання очима у цілковитій недовірі.

Реклама

Чим Дрю Скенлон займається зараз

Після того, як мем зробив його Інтернет-сенсацією, Дрю Скенлон змінив кілька напрямків роботи. Він працював над документальним проєктом Cloth Map, а з 2020 по 2024 рік був продюсером у студії розробки відеоігор Digital Eclipse.

Сьогодні Скенлон є співведучим двох подкастів: один про кіно разом зі своєю дружиною Сарою, а інший — про Формулу-1. Головним його пріоритетом залишається фінансування досліджень MS. Щороку він бере участь у благодійному велопробігу Big El West для збору коштів.

«Два моїх добрих друга страждають від MS, тому ця справа мені дуже близька», — пояснив Дрю.

Нагадаємо, як соцмережі вибухнули мемами після атаки «Шахедів» на Польщу. Користувачі миттєво перетворили серйозний інцидент на хвилю гумору.