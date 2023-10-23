Химерний бик народився із додатковими ногами, що ростуть з шиї: який він має вигляд (фото)

Експерти не думали, що він виживе, але Гамб'ярра веде "нормальне життя".

Ветеринари були спантеличені після того, як шестиногий бик кинув виклик всім шансам на виживання.

Про це пише Daily Star.

Минулого року Дівіно Пауло допоміг одній зі своїх корів під час пологів на своїй фермі в Едей, Бразилія, але втратив дар мови, коли помітив додаткову пару ніг, що росли з шиї теляти.

Ветеринари передбачали, що тварина житиме недовго. Але зараз, більш як через рік, молодий бик все ще живий.

Бик із шістьма ногами / Фото: CEN

За словами фермера, ветеринари спочатку турбувалися про здоров'я тварини і не думали, що вона виживе через свій стан. Але бик продовжував вести нормальне життя.

Пауло сказав, що дав йому ім'я Гамб'ярра, додавши, що він у "чудовому стані".

Бик із шістьма ногами / Фото: CEN

Професор Федерального університету Гоясу (UFG) Пауло Кейрос пояснив, що цей стан називається полімелією.

Він сказав: "Полімелія може бути спричинена генетичними мутаціями, а також неадекватним зростанням близнюків під час вагітності. Ці причини можуть бути пов'язані із захворюваннями або дефіцитом поживних речовин, які впливають на розвиток плода під час вагітності".

Нагадаємо, нещодавно кішка з двома носами спантеличила ветеринарів. Тварину вважають "єдиною у своєму роді".

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