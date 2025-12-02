Гірська тваринка, яка "кричить" на туристів, може зникнути: вчені б’ють на сполох

Пискуха американська / © Суспільне надбання

У Скелястих горах мешкає крихітна гірська тварина, яка давно стала улюбленицею туристів — пискуха американська. Її впізнають за пронизливими «вигуками», якими вона попереджає про небезпеку. Та дослідники б’ють на сполох: характерний крик може стати рідкістю через стрімке зменшення молодих особин.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

Нове дослідження виявило різке падіння чисельності молодих пискух американських у Скелястих горах. Еколог Кріс Рей з Університету Колорадо порівняла дані вилову тварин 1980-х років із сучасними обліками та помітила: частка молоді скоротилася удвічі. Це може означати або нижчу плодючість, або недостатню міграцію молодих особин, які мали б замінювати старше покоління.

Пискухи американські — тварини, пристосовані до холоду. Вони не вміють регулювати температуру через потовиділення чи прискорене дихання. Тож єдина можливість уникнути перегріву — ховатися серед холодних кам’яних розсипів.

Багато молодих пискух після народження мають залишити територію своєї родини та знайти власну ділянку для життя. Для цього їм доводиться пересуватися через нижчі та тепліші ділянки гір. Саме там вони стикаються з небезпечним для них підвищенням температур

«Моя власна гіпотеза полягає в тому, що це, ймовірно, не вбиває їх одразу, а просто викликає у них стрес», — пояснює Рей. Хоч популяція все ще численна, науковиця застерігає: без достатнього природного поповнення локальні групи тварин можуть зникнути.

Зникнення пискухи американської стане відчутною втратою для екосистеми. Вона є важливим зимовим кормом для хижих птахів, лисиць, ласок і койотів, а також індикаторним видом, що сигналізує про стан холодних гірських середовищ. Її зникнення може свідчити про втрату снігового покриву та мерзлоти, важливих для водних ресурсів регіону.

Та й сама пискуха американська — унікальна мешканка гір. Вона збирає квіти та трави, носячи в роті справжні «букети», які ховає під камінням як зимові запаси.

«Вони надто цікаві. Якщо вони зникнуть, наш досвід зменшиться», — додала науковиця.

