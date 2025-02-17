Хірург схуд на 25 кг за 42 дні: як йому це вдалося (фото)

Лікар із Китаю спричинив здивування, схуднувши на 25 кг всього за 42 дні, після чого здобув безліч нагород на змаганнях з бодибілдингу.

Про це пише SCMP.

31-річний Ву Тяньген був єдиним лікарем, який взяв участь у змаганнях з фітнесу та бодибілдингу Тяньруй, що відбулися в південній провінції Гуандун у січні.

Ву, зріст якого становить 182 см, а вага – 73,5 кг, завоював чемпіонські титули в групах новачків і підтягнутих моделей, а також став найпопулярнішим учасником.

Ву працює хірургом у лікарні Чжуннань при Університеті Ухань у центральній провінції Хубей.

За його словами, бодибілдинг є частиною його роботи, оскільки він здебільшого має справу з пацієнтами з ожирінням і допомагає їм схуднути за допомогою хірургічного втручання.

Хірург розповів, що він не завжди був у хорошій фізичній формі через брак фізичних вправ і нерегулярне харчування. 2023 року йому діагностували легку жирову дистрофію печінки, а минулого року його вага сягнула 97,5 кг.

Ву Тяньген / Фото: Weixin

У міру погіршення стану здоров'я Ву почав вживати заходів, щоб підтримувати себе у хорошій фізичній формі та здоров'ї. "Якщо я не можу врятувати себе, як я можу врятувати інших?" - сказав він.

Ву розробив план, щоб "скинути жир і наростити м'язи" за короткий період, який містив фізичні вправи щонайменше дві години на день і шестигодинний сон.

Щодня він прокидається о 5:30 ранку і робить годину аеробних вправ перед тим, як піти на роботу. Після роботи він займається ще годину. Подробиці його дієти у звіті не розкриваються.

Напередодні змагань Ву збільшує свої тренування до чотирьох годин на день.

Ву Тяньген / Фото: Weixin

Його тренер Ши Фан, провідний китайський спортсмен, який виграв абсолютну першість серед фітнес-моделей на чемпіонаті світу IFBB в Литві торік, похвалив його: "Інтенсивність тренувань Ву перевищує інтенсивність тренувань багатьох професійних спортсменів".

Хірург сказав, що його перетворення з "товстуна" на "Містера бодибілдингу" може слугувати гарним прикладом для його пацієнтів, підвищуючи їхню довіру та дотримання наукової теорії схуднення.

За останні роки лікар допоміг близько 100 людям успішно знизити вагу. Він запропонував тим, хто худне, прийняти здоровий спосіб життя, який містить достатній сон, наукову дієту, регулярні фізичні вправи і розслаблене мислення.

"Ви повинні скласти довгостроковий план схуднення і наполягати на ньому", - сказав він. "Я не виступаю за радикальні, короткострокові методи, які вимагають їсти дуже мало".

Ву Тяньген / Фото: Weixin

Нагадаємо, як знову не набрати вагу після схуднення. Усі мріють схуднути раз і назавжди, проте часто трапляється так, що вага повертається знову.

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