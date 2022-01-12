Хірург випалював на печінках пацієнтів свої ініціали: як його покарали

Хірург випалював на печінках пацієнтів свої ініціали: як його покарали

Чоловіка остаточно викреслили з медичного реєстру, і тепер йому назавжди заборонено займатися лікарською діяльністю.

У Великій Британії хірург-трансплантолог залишив на печінках двох пацієнтів свої ініціали.

Про це повідомляє Daily Mail.

Саймон Бремхолл використовував аргонний резектор (пристрій, який використовується для зупинки кровотечі під час операцій на печінці), щоб вивести свої ініціали заввишки близько чотирьох сантиметрів на органах двох пацієнтів.

Про такі дії хірурга стало відомо ще у 2013 році. Дивні дії Бремхолла помітив його колега під час операції. У 2014 році скандальний лікар сам звільнився з медзакладу. У 2018 році за цей вчинок він заплатив штраф у розмірі 10 тис. фунтів стерлінгів.

У грудні 2020 року його тимчасово відсторонили від професійних обов’язків, але через п'ять місяців медикові вдалося через суд скасувати заборону.

Британська Служба трибуналу лікарів-практиків (MPTS) розцінила його дії як "професійну зарозумілість". Своєю чергою пацієнти стверджували, що їм було завдано "значної емоційної шкоди", адже на стан здоров’я ці "мітки" не впливають.

"Фізичне насильство над двома вразливими пацієнтами, які перебувають у несвідомому стані в клінічних умовах, один з яких зазнав значної та тривалої емоційної шкоди, серйозно підриває довіру пацієнтів та суспільства до медичної професії. А також неминуче завдає поганої слави професії в цілому", – йдеться у рішенні Трибуналу.

І ось цього тижня Бремхолла остаточно викреслили з медичного реєстру, і тепер йому назавжди заборонено займатися лікарською діяльністю.

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік викрав з дитячої лікарні 100 iPad.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.