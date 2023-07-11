Хіт сезону: з чим носити карго — наймодніші штани літа 2023 року

Розповідаємо, з чим носити штани карго, які є наймоднішими в новому сезоні.

Жіночі карго — це штани прямого пошиття, які мають широкий ремінь та безліч кишень з боків і на штанинах. Прийшли вони в моду зі стилю мілітарі, тому найпопулярнішим вважається колір хакі, але сьогодні карго можуть бути чорними, білими, бежевими, яскравими. Вільні штани почали носитися дівчатами ще на початку 2000-х, але вони все ще не втрачають своєї актуальності.

На жіночій фігурі брутальний крій виглядає досить ефективно, але потрібно знати, як правильно носити штани карго.

Підбирайте правильний верх

Модна історія штанів карго дуже різноманітна та довга, тому поєднувати їх можна практично з будь-яким верхом. Однак потрібно пам'ятати про основну мету: не обтяжити силует, а додати стрункості. Тому доводиться враховувати особливості класичного крою. Вільні штанини, мішкуватість в районі стегон та звуження до щиколотки можуть, з одного боку, приховати повноту, але також і створюють об'єм в нижній частині тіла. Також наявність містких кишень може додавати об'єму.

З чим носити штани карго? / Фото: Instagram

Щоб не здаватися більшою, аніж ви є насправді, потрібно зіграти на контрасті, тобто врівноважити мішкуватий низ приталеним верхом. Зробіть легкий акцент на талії. Цим ви перетворите головну небезпеку штанів карго на перевагу: вільний крій в області стегон допоможе створити привабливий жіночий силует. Тому можна розглядати як верх такі варіанти:

Трикотажний джемпер з коміром поло та приталені водолазки — безпрограшний образ з легкою ноткою ретро. Сорочка — хоча це може здатися несподіваним рішенням, але таке поєднання зробить ваш образ більш актуальним в діловій обстановці. Додайте йому шику за допомогою правильних аксесуарів (наприклад, ремінь для підкреслення талії). Кроп-топ — хіт останніх сезонів чудово поєднується зі штанами карго. Важливо обирати кроп-топ з м'якої тканини, щоб не збільшувати свої об'єми візуально. Інакше верх буде здаватися таким же об'ємним як і низ. Повітряна блуза з воланами — романтичний стиль, який можна отримати завдяки тонкій тканині. Дуже важливо, щоб під драпіруванням вгадувалися обриси талії. Саму блузу краще заправити в штани. Приталений жакет — допоможе підкреслити гармонійний стрункий силует. Від прямого та оверсайз крою краще відмовитися. Як і від худі, якщо ви не хочете виглядати, наче підліток.

Яке взуття носити зі штанами карго

З чим носити штани карго? / Фото: Instagram

Штани карго неодмінно викликають асоціацію з важкими черевиками чи кросівками. Але цього літа можна залишити звичні варіанти та спробувати щось нове. Правильно підібране взуття допоможе полегшити образ, зробити вас візуально стрункішими, подовжити ноги.

2023 року стилісти рекомендують сміливо поєднувати штани карго з модельним взуттям. Наприклад, чудовим варіантом можуть стати човники на підборах. Така комбінація виглядає досить провокативно, але сьогодні еклектика в моді.

В прохолодну погоду можна носити зі штанами карго елегантні ботильони. Це більш консервативний вибір, який також додасть силуету стрункості.

Можна спробувати туфлі на танкетці або платформі. Головне в цьому варіанті, щоб підошва не виглядала надто важкою та грубою. Тільки тоді вдасться створити жіночний образ.

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