Хитра жінка чотири роки не купує їжу завдяки сміливому лайфгаку: що вона вигадала (фото)

Жінка протягом чотирьох років не купує їжу, бо порпається у смітниках замість того, щоб сходити до супермаркету за продуктами. До слова, нерідко люди знаходять на сміттєзвалищах ще й цінні речі, як от британець, що натрапив на картину та заробив на ній 1,4 млн гривень.

Про це пише Daily Star.

Софі Джуел-Андерсон почала пірнати в сміттєві баки в жовтні 2020 року, живучи в Сіднеї. 30-річна жінка почала брати лише свіжі продукти зі спеціальних контейнерів, перш ніж зрозуміла, що може отримати весь свій тижневий запас зі смітників. Вона купує в супермаркетах лише предмети побуту, такі як туалетний папір, засіб для миття посуду та зубну пасту, що обійшлося їй 2024 року всього у 98 доларів.

Заощаджені тисячі доларів менеджерка ресторану використовує для подорожей світом. Уродженка Данії сказала: "Я не була в продуктовому магазині вже чотири роки. У мене немає потреби ходити туди, оскільки всю їжу я знаходжу на смітнику. Заощаджені гроші дозволяють мені вільно подорожувати. Я витратила багато грошей на подорожі та відвідування друзів по всьому світу".

Софі ніколи не мала проблем із тим, щоб дозволити собі похід до продуктової крамниці, але зрозуміла, що пірнання у сміттєві баки буде більш економічно вигідним способом покупки продуктів. Вона пішла з подругою розвідати декілька смітників навколо Сіднея і миттєво змінила своє ставлення до цього способу.

Софі Джуел-Андерсон / Фото: SWNS

Софі сказала: "Я завжди знала про концепцію dumpster diving, і мені було дуже цікаво. Я ніколи не робила цього раніше, тож вирішила зазирнути на смітник у Сіднеї, і те, що я побачила, було божевільним. Він був наповнений їжею, частина з якої була прострочена, але багато чого не було – все почалося звідти. Для мене це було схоже на полювання за скарбами. Я швидко зрозуміла, що в сміттєвих контейнерах так багато хорошої їжі, і мені більше не потрібно ходити магазинами".

Софі продовжила занурення у сміттєві баки, коли повернулася до Данії 2022 року, і тепер купує в супермаркеті лише непродовольчі товари.

Вона додала: "Мені більше не потрібно ходити до супермаркету. Я щойно зробила свій фінансовий звіт за 2024 рік, і за весь рік я витратила в супермаркетах лише 98 доларів. У мене немає графіка для занурення в смітник – я ходжу або декілька разів на тиждень, або кожні два тижні. Я знаходжу так багато, що мій холодильник завжди повний".

Жінка збирає їжу на смітниках / Фото: SWNS

Софі каже, що заощадження, які вона зробила, відмовившись від покупки продуктів, дали їй свободу – вона може менше працювати і подорожувати світом, відвідуючи своїх друзів.

За останні роки Софі побувала в Кенії, Аргентині, Італії, Іспанії та Дубаї. Софі сказала: "Це дає мені свободу. Я працюю лише три дні на тиждень. Занурення в сміттєві баки дає мені свободу витрачати більше на речі, які я люблю".

Софі так любить занурення у сміттєві баки, що навіть залучила до цієї справи свою сім'ю – батьків, братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, бабусь і дідусів. Вона готує для них їжу, використовуючи продукти, які вона знайшла, і тепер вони разом ходять на полювання під час відпустки.

"Коли вони приходять до мене в гості, то знають, що всю їжу я дістаю зі смітника. Вони знають, що їжа хороша, тому що я ніколи не подам своїм гостям те, що не з'їла б сама. Я оцінюю всю їжу, перш ніж обрати її. Коли ми їдемо на сімейні свята, ми всією сім'єю пірнаємо у сміттєвий бак. Їжа, яку ми їмо на святі – це все зі смітника", - додала вона.

Софі Джуел-Андерсон / Фото: SWNS

Софі розповіла, що її місія занурення у сміттєві баки перетворилася з пошуку скарбів на "повсякденний активізм". Жінка прагне підвищити обізнаність про харчові відходи, а також про те, як люди ставляться до їжі і як вона може бути корисною, навіть якщо її термін придатності закінчився.

Нагадаємо, у Греції на смітник викинули артефакт віком 2000 років. Неочікувану знахідку передали археологам для встановлення культурної та історичної цінності.

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