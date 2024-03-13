Хитра жінка пів року обкрадала АЗС: як вона заправила собі 26 000 літрів бензину

У Лінкольні, штат Небраска, США, жінка обдурила АЗС на майже 28000 доларів.

Про це пише 1011 Now.

Поліція стверджує, що 45-річна Дон Томпсон безкоштовно заправлялася протягом понад шести місяців.

Правоохоронці міста отримали дзвінок від менеджера із запобігання збиткам Bosselman Enterprise 20 жовтня 2023 року. Він, зі свого боку, отримав повідомлення від заправки Pump and Pantry про те, що хтось брав участь в афері.

Після подальшого розслідування поліція дізналася, що в листопаді 2022 року паливні насоси отримали оновлення програмного забезпечення. Оновлення керувало замовленнями та бонусними картками, і воно було зроблено на прохання клієнтів і персоналу.

Однак, без відома компанії, оновлення було зловмисним. Воно дозволяло будь-кому двічі провести карткою винагороди, щоб перевести насос у тестовий режим. Звідти користувач міг заправлятися безкоштовно.

Менеджер із запобігання збиткам виявив, що одна конкретна картка неодноразово використовувалася для отримання безкоштовного бензину. Відстеживши інформацію з картки, поліція змогла встановити особу Томпсон, йдеться в судових матеріалах.

Відеоспостереження показало, що Дон неодноразово заливала пальне у свій автомобіль.

Поліція вважає, що пальне було викрадено в період від 13 листопада 2022 року до 1 червня 2023 року. За ці місяці бонусна картка була використана 510 разів.

Підраховано, що за цей час було перекачано 26000 літрів бензину. За оцінками менеджера, загальна сума збитків склала $27 860.

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Судові записи свідчать, що на бонусну картку також було нараховано мінімальну кількість балів, оскільки вона використовувалася не за призначенням.

2023 року поліція також дізналася про іншу особу, яка користувалася цією карткою. Поліцейські зв'язалися з жінкою, і вона стверджувала, що Томпсон дозволила їй використовувати свою картку для отримання "пального зі знижкою". Домовленість полягала в тому, що жінка платитиме Томпсон за користування карткою, згідно з протоколом арешту. Загалом, на думку поліції, жінка заплатила Дон 500 доларів за бензин вартістю 700 доларів за 10 заправок.

Жінка також повідомила, що Томпсон продала картку десь у червні 2023 року. Експлуатація пального була зафіксована 1 червня 2023 року, пише поліція.

Дон Томпсон була заарештована 6 березня після декількамісячного розслідування. Їй було висунуто звинувачення, а наступне судове засідання у справі заплановане на 11 квітня.

Нагадаємо, чоловік п'ять років безкоштовно жив у готелі Нью-Йорка. Стало відомо, як йому це вдалося.

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