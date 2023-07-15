Хитра жінка похизувалася, як безкоштовно відпочивала у розкішному готелі Туреччини – фото

Жінка похвалилася, що проникла на розкішний курорт, де вона та її діти насолоджувалися безкоштовною їжею та напоями, а також усіма зручностями.

Про це пише dailymail.co.uk.

Роксен Бальчунас та її родина спочатку насолоджувалися перебуванням за системою "все включено" в готелі Ramada Hotel & Suites, у місті Кушадаси, Туреччина, ще в травні.

Витягнувши після повернення з дорожньої сумки браслети, 39-річна жінка вирішила забронювати через два місяці ще одну поїздку до того ж курортного міста. Цього разу вона оселилася у дешевій квартирі за десять хвилин їзди від п'ятизіркового готелю.

Вона скористалася вже застарілими браслетами, щоб повернутися на розкішний курорт у супроводі своїх дітей 13 та 6 років.

Браслет готелю / Фото: Kennedy News and Media

Роксен, яка живе в Шеффілді, Велика Британія, стверджує, що спочатку вона пробралася до готелю, щоб здивувати свою маму, яка зупинилася там в той же час.

Вона пояснила: "Моя мама забронювала свою відпустку лише тиждень тому, це було в останню хвилину. Я ніби направила маму до цього готелю, і коли знайшла наші браслети з травня, я подумала: "Це чудово". Я просто балувалася, кажучи: "Ми підемо і будемо їсти їхню їжу". Спочатку я просто жартувала із дітьми, але потім ми це зробили. Називайте мене злодійкою скільки хочете, але я насолоджувалася своїм тижнем безкоштовної їжі та напоїв".

Жінка похвалилася, як безкоштовно відпочивала у п'ятизірковому готелі Туреччини / Фото: Kennedy News and Media

Жінка розповіла, що працівники готелю не перевірили її браслети, коли вона вперше увійшла. Оскільки вони були на ній, ніхто нічого не перевіряв.

Визнавши, що отримання їжі безкоштовно зробило їхню відпустку "захопливою", Роксен заявила, що в результаті вони з'їли більше їжі, ніж під час свого першого перебування в готелі.

Вони користувалися усіма послугами безплатно / Фото: Kennedy News and Media

Туристка додала, що їй та її дітям "пощастило", оскільки того тижня готель використав браслети того ж кольору, що й під час її попереднього оплаченого перебування.

"Я справді усвідомлювала, що вони помітять, але, на щастя, цього не сталося. Іноді вони мають різні кольорові смуги, так що нам пощастило, що того тижня була саме ця кольорова смуга. Не знаю, чи повторила би я це ще раз", - сказала вона.

Роксен Бальчунас / Фото: Kennedy News and Media

Своєю історію про подорож жінка поділилася в Мережі. Юзери розділилися в думках щодо того, чи була мама "сміливою" чи "шахрайкою".

Цілком весело. Молодець

Чорт візьми, ти сміливіша, ніж я

Отже, якщо ви можете дозволити собі їздити у відпустку щомісяця, навіщо вам ось так красти з готелю?

Мені сумно за тих людей, які дуже багато працюють для чогось, і такі люди, як ви просто думають, що можуть обдурити систему

Нагадаємо, жінка віддала своєму фальшивому бойфренду 80 000 доларів. Вона розповіла, як він її надурив.

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