Хитрі алігатори заманюють людей на смерть, імітуючи потопельників: як вони це роблять – фото

Можна побачити людські руки, які махають про допомогу, але насправді це кігті алігатора.

Користувачі Мережі переконані, що алігатори, схоже, вигадали хитрий прийом, спрямований на те, щоб заманити людей у підступні води. Вони нібито імітують людей, що тонуть.

Відповідне відео зняв очевидець на річці Баріто, що на азійському острові Борнео, передає Daily Star.

Оператор сказав: "Невже це відбувається так часто, що чутки про це поширилися в крокодилячому співтоваристві, і фальшиве утоплення стало для крокодилів життєздатним способом привернути увагу справді дуже тупої людської здобичі?".

Кігті морського алігатора страшенно схожі на людську кисть і передпліччя, особливо здалеку. Деяких глядачів бентежить така забава місцевих жителів – вони запитують, чому їх не лякає це химерне видовище.

Алігатор / Фото: скриншот з відео

Не виключено, що вид, який існує від часів динозаврів, зміг би пристосуватися і навчитися нових способів ловити здобич. Насправді, ми вже знаємо про безліч тактик, які вказують на те, що ці рептилії мають більший розум, ніж можна собі уявити. Деякі тварини ставили палиці на голову, щоб привабити птахів, які вважали, що можуть зібрати їх як матеріал для гнізда, перш ніж їх спіймають і з'їдять.

Відео, яке зібрало понад мільйон лайків, спричинило у деяких глядачів обурення своїм змістом. Один юзер був засмучений тим, що алігатори "еволюціонують швидше, ніж штучний інтелект", тоді як інший розвінчав істерію, сказавши, що "лише дурень рятуватиме" одну з рептилій. Ще один сказав: "І люди називають тварин тупими!!!".

Якщо це відео є частиною системи, то це було б новим спостереженням за алігаторами, оскільки немає жодних доказів того, що подібні трюки виконувалися раніше. Також неясно, чи став хтось жертвою цього хитрого винаходу рептилій.

Втім, днями експерт із крокодилів висловився, щоб пояснити, що насправді відбувається. Брендон Сідело — дослідник конфлікту між людиною та крокодилом в Університеті Чарльза Дарвіна, і він вважає, що хоча він і раніше бачив "ненормальну" поведінку, можливо, всьому цьому є розумне пояснення.

Він сказав: "Я думаю, що в роті у нього, ймовірно, є здобич, тому що я бачив його на деяких річках тут, де морські крокодили ніби крутяться під водою, ви побачите їхні лапи вгорі, коли у них їжа в щелепах. Це було б моє припущення. Це могло бути навіть неврологічним, але я припускаю, що це здобич".

Нагадаємо, на узбіччі дороги знайшли мавпу у рожевій спідниці. Вона втекла від своїх господарів досліджувати місцевість.

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