Хитрий чоловік безкоштовно жив у п'ятизірковому готелі майже два роки: яку суму він винен

Його звинувачують у змові з персоналом.

В Індії чоловік прожив майже два роки у п'ятизірковому готелі, жодного разу не заплативши.

Про це пише ladbible.com.

Йому вдалося провести 603 дні в розкішному готелі поряд з аеропортом Делі, перш ніж хтось зрозумів, що насправді він не мав там перебувати і не платив за проживання.

Тепер він винен понад 70 000 доларів США.

Історія свідчить, що він зареєструвався 30 травня 2019 року, забронювавши проживання лише на одну ніч.

Потім йому вдалося залишитись там до 22 січня 2022 року, а співробітник нібито продовжив його перебування, попри те, що він ніколи за це не платив.

Зважаючи на все, це включало шахрайство з чужими рахунками або підміну одного рахунку на інший, щоб гарантувати, що чоловік зможе залишатися там непоміченим.

Його звинувачують у змові з персоналом, щоб приховати свої рахунки, хоча ніхто ще не був заарештований.

Справу було вперше передано до поліції 24 травня.

Якщо чоловіка визнають винним, його можуть відправити на ще одне тривале безкоштовне перебування, але цього разу в менш сприятливому оточенні, у в’язниці.

Нагадаємо, у Польщі чоловік знайшов гаманець, повний грошей, і тепер може сісти за це до в'язниці. Гаманець, в якому було близько трьох тисяч злотих (майже 27 тис. грн), втратив 84-річний пенсіонер.

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