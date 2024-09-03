Хитрий чоловік організував фальшиве весілля для своєї другої дружини

Чоловік зізнався, що організував фальшиве весілля, щоб побратися зі своєю новою "дружиною" – але його колишня партнерка, з якою він досі перебуває у законному шлюбі, погрожує викрити його брехню.

Про це пише Mirror.

У Великій Британії незаконно одружуватися вдруге, не розірвавши перший шлюб. Попри це, чоловік розповів, як він відсвяткував друге весілля зі своєю новою "дружиною", будучи одруженим з іншою жінкою.

Крім того, його нова "дружина" вже три роки свято вірить, що перебуває у законному шлюбі, хоча насправді він все підробив. На Reddit він зізнався: "Сім років тому я познайомився зі своєю теперішньою "дружиною", коли закінчував магістратуру. Вона була іноземною студенткою, і ми жили в одній квартирі для проживання студентів, і ми одразу знайшли спільну мову. Незабаром ми почали зустрічатися, а потім, перемотавши вперед на рік чи два, вона вирішила залишитися в країні, і ми з'їхалися. Я кохаю цю жінку, і все було чудово, але врешті-решт вона почала порушувати тему шлюбу. Її сім'я дуже традиційна, і вона наполягала на тому, що якщо ми хочемо продовжувати бути разом, то ми повинні одружитися. Я був категорично проти цього, але серйозно не міг відмовити цій жінці і врешті-решт погодився".

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Однак тоді він був все ще одружений зі своєю колишньою партнеркою, оскільки вони ще не завершили шлюборозлучний процес. Він сказав: "Ми не розійшлися на хороших умовах, тому я пішов, не розлучившись, і змінив свій номер телефону та контактну інформацію. Я не хотів мати жодних контактів з колишньою дружиною, а оскільки моя дружина – іноземка і не знає належних юридичних процедур, необхідних для одруження тут, я сказав їй, що займуся юридичним аспектом, а вона займеться організацією весілля. У неї виникло декілька запитань, чому їй не потрібно нічого підписувати або надавати будь-які документи, але я збрехав і сказав, що там, де ми живемо, це не потрібно".

Описуючи своє друге весілля, він каже, що це був "абсолютно чарівний день", і все минуло саме так, як він і його нова "дружина" собі уявляли. Він сказав: "Якби не той факт, що весь цей час я пітнів від страху, думаючи, що хтось дізнається, що все це було обманом. Єдині люди, які мали уявлення про те, що це не справжнє весілля, були співробітники, де я сказав, що ми вже офіційно одружені і що тепер, коли у нас є гроші, ми влаштовуємо свято. Ми одружені вже майже три роки, а вона досі не має жодного уявлення, і мені здавалося, що мені зійшло з рук неможливе".

Однак минулого тижня його колишня партнерка зв'язалася з ним після того, як дізналася, що він "одружився вдруге", і погрожувала розповісти його новій "дружині" правду, щоб позбавити її подальших страждань.

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"Вона обзивала мене всілякими словами і сказала, що зробить так, щоб моя "дружина" дізналася про мою брехню", - розповів він. "Я благав її не робити цього і пропонував розлучитися, але вона сказала, що вже занадто пізно. Останні декілька днів я перебуваю у стресовому стані і, чесно кажучи, не знаю, що мені робити. Про те, щоб розповісти "дружині", не може бути й мови, бо я точно знаю, що вона покине мене без жодних вагань".

Коментуючи його зізнання, один користувач написав: "Мені так шкода її. Ти неймовірно егоїстичний. Ти брехав і маніпулював нею заради власної вигоди. Ти ніколи не заслуговував на неї. Через тебе вона не могла ухвалювати поінформовані рішення, і тепер вона у справжній халепі. Вона цього не заслуговує". Інший юзер додав: "Це наслідки твоїх ганебних, маніпулятивних, егоїстичних дій. На жаль, твої рішення сильно вплинули на інших. Ти змарнував її час, гроші і поставив її в незручне становище. Це принизливо".

Нагадаємо, трансгендерна модель та блогерка побралася з собою, але через рік розлучилася. Жінка розповіла про свій "сологамний" шлюб.

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