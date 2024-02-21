Хитрий чоловік п'ять років безкоштовно жив у готелі Нью-Йорка: як йому це вдалося

Протягом п'яти років мешканцю Нью-Йорка вдавалося безкоштовно жити у знаменитому готелі Мангеттена, скориставшись маловідомим місцевим житловим законодавством.

Про це пише AP.

Але прокурори заявили, що Міккі Баррето зайшов надто далеко, коли подав документи, що підтверджують право власності на всю будівлю готелю New Yorker, та спробував стягувати орендну плату з іншого орендаря.

Його заарештували і звинуватили у поданні неправдивих відомостей про власність. Але 48-річний Баррето каже, що був здивований, коли у квартирі його хлопця з'явилася поліція зі зброєю та куленепробивними щитами. На його думку, це має бути цивільна справа, а не кримінальна.

"Я сказав: "О, я думав, що ти щось робиш до Дня святого Валентина, щоб пожвавити стосунки, доки не побачив жінок-офіцерок", — пригадав Баррето.

Звинувачення Міккі у шахрайстві та злочинній неповазі до суду — це лише остання глава у багаторічній юридичній сазі, яка почалася, коли він та його хлопець заплатили близько 200 доларів за оренду однієї з більш ніж 1000 кімнат у високій будівлі у стилі ар-деко, побудованій 1930 року.

Баррето каже, що він щойно переїхав до Нью-Йорка з Лос-Анджелеса, коли його хлопець розповів йому про лазівку, яка дозволяє мешканцям одномісних кімнат у будинках, збудованих до 1969 року, вимагати шестимісячну оренду.

Баррето стверджував, що оскільки він заплатив за ніч у готелі, він вважається орендарем. Він попросив оренду і готель одразу вигнав його.

"Наступного дня я пішов до суду. Суддя відмовив. Я подав апеляцію до Верховного суду штату і виграв апеляцію", — сказав Баррето, додавши, що у вирішальний момент справи адвокати власників будівлі не з'явилися, що дозволило йому виграти за умовчанням.

Готель New Yorker / Фото: Getty Images

Суддя зобов'язав готель передати Баррето ключ. Він розповів, що прожив там до липня 2023 року, не сплачуючи орендної плати, оскільки власники будівлі ніколи не хотіли домовлятися з ним про оренду, але вигнати його не могли.

Прокурори Мангеттена визнають, що житловий суд передав Баррето "на володіння" його кімнату. Але, кажуть, на цьому він не зупинився: 2019 року чоловік завантажив на міський сайт фальшивий документ, який нібито передає йому право власності на всю будівлю в Асоціації Святого Духа за об'єднання світового християнства, яка купила нерухомість 1976 року. Церква була заснована в Південній Кореї самопроголошеним месією, покійним преподобним Сун Мен Муном.

"Потім Баррето намагався висунути звинувачення різним організаціям як власник будівлі, зокрема вимагати орендну плату від одного з орендарів готелю, реєструвати готель на своє ім'я в Департаменті охорони навколишнього середовища Нью-Йорка для оплати послуг водопостачання та каналізації, а також вимагати від банку готелю передати йому свої рахунки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

"Як стверджується, Міккі Баррето неодноразово і обманним шляхом заявляв про своє право на одну з найзнакових пам'яток міста, готель New Yorker", - заявив окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг.

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Розташований у кварталі від Медісон-Сквер-Гарден і Пенсильванського вокзалу, готель New Yorker ніколи не входив до найгламурніших готелів міста, але вже давно став одним з найбільших. Величезна червона вивіска "New Yorker" робить його визначною пам'яткою, яку часто фотографують. Винахідник Нікола Тесла жив у готелі десять років. NBC вів трансляцію з тераси готелю. Боксери, зокрема Мохаммед Алі, зупинялися тут, коли проводили бої у Гардені. Він закрився як готель 1972 року і протягом багатьох років використовувався для церковних потреб, перш ніж 1994-го частина будівлі знову відкрилася як готель.

2019 року Церква Об'єднання подала до суду на Баррето щодо позову, включаючи його заяви до LinkedIn як власника будівлі. Справа триває, але суддя ухвалив, що Баррето поки що не може зображати себе власником.

Представник Церкви Об'єднання відмовився коментувати його арешт, пославшись на цивільну справу.

У цьому випадку Баррето стверджував, що суддя, який передав йому "у володіння" його кімнату, побічно передав йому всю будівлю, оскільки вона ніколи не була поділена на частини.

"Я ніколи не збирався здійснювати якесь шахрайство. Я не вірю, що будь-коли робив якесь шахрайство", — сказав Баррето. "І я ніколи не заробив на цьому жодної копійки".

Баррето заявив, що його судові позови є активізмом, спрямованим на позбавлення прибутку Церкви Об'єднання. На церкву, відому проведенням масових весіль, подали до суду за методи вербування, а дехто критикував її за дружні стосунки з Північною Кореєю, де народився Мун.

Він сказав, що ніколи не наймав адвоката у цивільних справах і завжди представляв себе сам. 14 лютого він найняв адвоката у кримінальних справах.

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