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Мешканець Канберри, Австралія, Джозеф МакГрейл-Бейтуп офіційно визнаний людиною з найгучнішим криком у світі.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, його голос зафіксували на рівні 122,4 дБ, що можна порівняти з шумом рокконцерту або зльотом військового літака.

Якщо найближчим часом опинитися в столиці Австралії, Канберрі, цілком імовірно, що Джозефа МакГрейл-Бейтупа можна буде почути раніше, ніж побачити. Він працює офіційним міським глашатаєм Канберри та Квінбеяна і відомий тим, що здатен перекричати навіть шум спортивних автомобілів під час масових заходів.

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У травні чоловік встановив світовий рекорд найгучнішого крику, виданого окремою людиною (чоловіком), досягнувши показника 122,4 дБ (з C-зважуванням).

Джозеф, також відомий як лорд Джозеф, розповідає, що його шлях до рекорду почався задовго до офіційного визнання. 2017 року його призначили міським глашатаєм, і спочатку він просто брав участь у місцевих заходах — автошоу, ярмарках та міських подіях.

З часом він почав сприймати цю роль серйозніше, а 2022 року приєднався до Стародавньої та Почесної Гільдії австралійських міських глашатаїв, що дало йому змогу брати участь у змаганнях.

«У перший рік мені вдалося посісти декілька призових місць на змаганнях, але 2024 року я здобув перше місце за найгучніше оголошення — 98 дБ», — розповів він.

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Джозеф МакГрейл-Бейтуп / © Guinness World Records

За словами МакГрейл-Бейтупа, саме участь у конкурсах надихнула його спробувати встановити світовий рекорд.

«Слова, які використовуються на цих змаганнях, — це «оєз, оєз». На початку цього року я замислився, що б такого зробити, щоб трохи виділитися… я пошукав інформацію про крик, і ось я, через шість місяців, вже маю цей рекорд», — зазначив він.

Він також додав, що разом із донькою вони підбирали слово, яке найкраще передає силу голосу.

«Спочатку ми обрали слово «тихо», але воно виявилося недостатньо гучним, тож зрештою зупинилися на слові «зараз».

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Окрім нового рекорду, Джозеф уже має інше досягнення: 2019 року він встановив рекорд зі стрільби з лука, влучивши 10 стрілами у мішень діаметром 40 см з відстані 18 метрів за 1 хвилину і 0,03 секунди.

Він визнає, що робота глашатая не завжди проста — іноді голос доводиться буквально «перекрикувати» шум натовпу та двигуни автомобілів.

«Чи втрачав я коли-небудь голос від криків або оголошень? Так, траплялося… але це дуже весело», — розповів він.

Попри нинішні досягнення, у дитинстві Джозеф був сором’язливим і мав тихий голос. Зміни почалися після занять у театральній студії, де він навчався говорити без мікрофона.

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«У дитинстві я був дуже сором’язливим… але з роками став голоснішим і ще голоснішим», — сказав він.

Нагадаємо, 98-річний ветеран провів понад 9 хвилин на крилі літака під час польоту.

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