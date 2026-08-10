Глядачі тікають і блюють: чим новий фільм "Морозивник" шокував людей

Кадр з фільму «Морозивник» / © youtube.com/@studiocanaluk

Реклама

Новий суперечливий фільм жахів «Морозивник» (Ice Cream Man) викликав шок у глядачів через надмірне насильство та жорстокі кадри. Під час секретних показів люди масово залишали зали, а дехто навіть вибігав через нудоту. Стрічка також отримала хвилю критики через використання штучного інтелекту.

Про це пише Lad Bible.

Реклама

Суперечливий хорор від режисера «Хостелу» Елая Рота настільки шокує публіку, що деякі глядачі не витримують і залишають кінотеатри ще до завершення сеансу. Свого часу «Хостел» забороняли в окремих країнах через його моторошний зміст.

Реклама

Сюжет нової стрічки «Морозивник» розгортається навколо продавця морозива, який роздає дітям незвичайний і моторошний десерт. Після цього вони божеволіють і починають убивати дорослих мешканців міста. У США фільм випустили без вікового рейтингу, аби уникнути цензурних обмежень. Це дозволило авторам продемонструвати на екрані велику кількість жорстоких і кривавих сцен.

Випадки, коли фільми змушують глядачів масово покидати зали, трапляються нечасто. Серед останніх прикладів можна згадати «Джокер: Божевілля на двох» і «Той, що жахає 3». Тепер до них приєдналася нова робота Рота — «Морозивник».

Стрічка викликала не менше суперечок, ніж згадані хорори, а самого режисера додатково критикують через його зізнання щодо використання штучного інтелекту під час виробництва.

За рівнем жорстокості фільм справді вражає. Наприклад, уже у трейлері можна побачити сцену, де діти відрізають чоловікові голову, після чого виймають його мозок, немов набирають морозиво. Тож потенційним глядачам варто враховувати, наскільки кривавим є цей хорор.

Реклама

Особливо несподіваним такий досвід став для тих, хто придбав квитки на показ «Морозивника» у межах програм кінотеатрів AMC Screen Unseen та Odeon. Їхня особливість полягає в тому, що глядачі купують квитки, не знаючи заздалегідь, яку саме стрічку демонструватимуть. Такий формат набув популярності у США, адже іноді він дає можливість побачити масштабні прем’єри ще до їхнього офіційного релізу. Однак цього разу частина відвідувачів була явно не готова до настільки жорстокого фільму.

Один із користувачів Reddit, який побував на показі у Кроулі, розповів, що під час сеансу було «доволі багато виходів із залу».

Інший глядач написав: «8 людей вийшли на цьому фільмі, я витримав, бо він був „безкоштовним“, але, Христе, це було погано».

Ще один користувач повідомив, що під час його сеансу було «п’ять виходів».

Реклама

Водночас інший глядач зізнався: «Близько десятка людей вийшли, шкода, що я не був одним із них».

Сам Рот розповів про реакцію публіки в одному з нещодавніх інтерв’ю: «Люди кричали, і, здається, у нас був випадок, коли хтось вибіг блювати, що є найвищою похвалою, яку можна отримати для такого фільму.Найдивовижніше те, що найвища похвала для фільму жахів — це „Я не зміг це додивитися“.

Втім, не кожен, хто залишив кінотеатр, зробив це через шокувальні сцени. Деякі глядачі просто вважають фільм невдалим. До того ж негативну реакцію викликало зізнання режисера про застосування генеративного ШІ. Рот підтвердив, що під час створення «Морозивника» використовував технології штучного інтелекту, що спричинило хвилю критики з боку глядачів.

Сказати, що відгуки про стрічку виявилися неоднозначними, — нічого не сказати. На момент написання матеріалу «Морозивник» мав лише 28% позитивних оцінок на Rotten Tomatoes, а його рейтинг на IMDb становив 3,8 бала.

Британський журнал Empire оцінив фільм лише в одну зірку, написавши: «Потворне, неприємне і абсолютно беззмістовне, це морозиво залишає в роті лише поганий присмак».

Окремою причиною обурення в мережі стало саме використання ШІ. Особливо активно користувачі відреагували на пояснення Рота: «ШІ був використаний у дуже невеликій частині кількох сцен фільму. Це була можливість, коли технології та творчість об’єдналися, щоб допомогти втілити моє бачення фільму в життя».

Цю заяву режисер оприлюднив після того, як у попередній розмові з журналістами визнав застосування ШІ для роботи над конкретним епізодом. Після цього шанувальники звернули увагу на фінальні титри стрічки, де згадується студія візуальних ефектів Dark Half, якій подякували за роботу зі штучним інтелектом.

Один із користувачів X різко розкритикував слова Рота про поєднання ШІ та творчості: «Ніколи більше не використовуйте слово „творчість“ в одному реченні зі словом „ШІ“, бо це не творчість. Це марнування 15 000 галонів прісної води через те, що вам було ліньки використати спецефекти та/або найняти людей, які могли б зробити це набагато краще, ніж будь-коли зміг би ШІ».

До слова, у колумбійському кінотеатрі Картахени довелося перервати показ фільму про Людину-павука через сильний неприємний запах, який змусив сотні глядачів залишити зали. За однією з версій, хтось із відвідувачів не стримався, за іншою — у залі використали «смердючу бомбу». Натовп евакуювали в коридор.

Новини партнерів