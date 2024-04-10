"Хлопчик-калькулятор" шокував здібністю блискавичного обчислювання "неможливих" сум в голові

13-річний вундеркінд Аарян Шукла з Махараштри, Індія, шокував світ своїми неймовірними математичними здібностями.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

На зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record цей "живий калькулятор" встановив рекорд за найшвидший час додавання 50 п'ятизначних чисел – всього за 25,19 секунди. Це приблизно одне додавання кожні 0,5 секунди.

Поки Аарян стояв на сцені і дивився на великий екран, всі 50 чисел промайнули перед його очима одне за одним так швидко, що пересічний глядач навіть не встиг прочитати і обробити кожне з них, перш ніж воно зникло і було замінено наступним числом.

Після того, як на екрані з'явилося останнє число, Ааряну знадобилося декілька секунд, щоб закінчити свої розрахунки, перш ніж він назвав правильну відповідь на очах у приголомшеного натовпу.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Аарян розповів, як він відкрив свій талант: "Я почав займатися ментальною математикою у віці шести років, а потім повільно, поступово почав розв'язувати складніші задачі. Потім я почав брати участь у змаганнях і поступово став чемпіоном світу. Мені найбільше подобається в ментальній математиці те, що я можу представляти свою країну на різних етапах. А по-друге, це означає, що я можу стати чемпіоном світу у віці 12 років!".

І справді, Аарян виграв престижний чемпіонат світу з ментальних обчислень 2022 року в Падерборні, Німеччина, і навіть є одним із членів правління Глобальної асоціації ментальних обчислювачів (GMCA). Місія GMCA – сприяти співпраці між ментальними калькуляторами, розширювати та зміцнювати ментальну математику в усьому світі, а також організовувати першу у своєму роді лігу з ментальних обчислень.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Можна було б подумати, що обчислення - єдине захоплення Ааряна, але в школі математика – лише один з багатьох його улюблених предметів: "Мені однаково подобаються історія, фізика, географія та природничі науки".

Також хлопчик знаходить час для інших захоплень: "Перше – це читати книжки, переважно пригодницькі або детективні. А по-друге, я люблю грати в крикет і багато спостерігаю за ним. Мені подобається збирати інформацію про крикет! А ще я люблю дивитися футбол. Я не дуже багато граю, але все одно люблю дивитися статистику".

Хоча він ще не вирішив, ким хоче стати, коли виросте, Аарян знає, що це буде щось пов'язане з математикою.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, нещодавно Книга рекордів Гіннеса оголосила ім'я нового найстарішого чоловіка планети. 111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії здобув титул після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса. Своє довголіття новоспечений рекордсмен вважає "чистим везінням".

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