Хлопчик три тижні збирав випадково подрібнену батьком купюру на шматочки – фото

Японський хлопчик витратив три тижні на те, щоб зібрати купюру після того, як її випадково поклали до шредера для паперу.

Про це пише Oddity Central.

Користувач Х Томо нещодавно завершив один із найскладніших пазлів, який він коли-небудь збирав – купюру номіналом 10 000 єн ($65), яка була подрібнена на тисячі шматочків. Очевидно, його батько випадково подрібнив старий конверт на роботі, забувши, що декілька місяців тому поклав туди гроші.

Зрозумівши свою помилку, чоловік вирішив використати її як цікавий проєкт для свого сина. Він приніс додому весь кошик для сміття і сказав синові, що якщо той зможе зібрати подрібнену купюру і обміняти її на нову в кінці, то зможе залишити її собі. Це був складний проєкт навіть для найзавзятішого ентузіаста пазлів, але хлопчик із задоволенням погодився.

Хлопчик зібрав подрібнену на шматочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

Томо почав виконувати завдання батька в середині лютого, сортуючи шматочки банкнот від інших шматочків паперу. Це було важче, ніж здається, адже деякі частини банкноти мали світліший відтінок, і їх можна було легко сплутати зі звичайним папером, а також не було жодного способу дізнатися, чи всі шматочки він знайшов.

Потім, щоб мати більше шансів завершити головоломку, він взяв ще одну купюру номіналом 10 000 єн і поклав її під аркуш прозорого пластику як еталон. Щоразу, коли він впізнавав шматочок подрібненої банкноти, він прикладав його до всієї банкноти, щоб оцінити свій прогрес. Навіть попри це, з'ясувати, де кожен шматочок, було дуже складно, і в результаті він занурився в проєкт на три тижні.

Хлопчик зібрав подрібнену на шматочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

21 березня Томо поділився фотографією частково реконструйованої банкноти, стверджуючи, що це найкраще, що він зміг зробити. Вона не була ідеальною, на світлих краях купюри не вистачало шматочків, та й решта була не в кращому стані. Однак японський юнак розраховував на те, що Банк Японії має дуже специфічну політику, коли йдеться про обмін пошкоджених банкнот.

Хлопчик зібрав подрібнену на шматочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

Якщо залишилося більше 2/3 банкноти, її можна обміняти на повну вартість. Якщо залишилося від 2/5 до 2/3, її можна обміняти на половину номіналу, а якщо залишилося менше 2/5 банкноти, вона не підлягає обміну. Ще одним важливим критерієм є те, що всі частини повинні належати до однієї банкноти, а унікальний номер на ній повинен бути розбірливим.

Наприкінці минулого місяця Томо відніс купюру до Банку Японії, і хоча перевірка його подрібненої купюри зайняла деякий час, нещодавно він написав у Мережі, щоб повідомити своїм підписникам, що отримав новенькі 10 000 ієн в обмін на свій пазл, подякувавши установі за розуміння.

Проєкт Томо нещодавно став вірусним в японському Х, деякі користувачі хвалили юнака за його терпіння і рішучість, а інші говорили, що не стали б витрачати три тижні свого часу за винагороду в 10 разів більшу, ніж отримав хлопець.

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