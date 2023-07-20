Хлопчик упіймав рибу з ідеальними "людськими зубами" – фото

У США хлопчик витяг дивакувату рибу з "людськими зубами".

Про це пише NPR.

11-річний Чарлі ловив рибу у ставку за своїм будинком в Оклахомі, коли зробив шокувальне відкриття.

Його мама, Жанна Клінтон, сиділа на ганку свого будинку, коли почула, як хлопчик почав кричати.

Вона сказала: "Він кричав: "Боже мій, мамо! Боже мій!". Якщо чесно, я думала, що він просто драматизує".

Хлопчик упіймав рибу з "людськими зубами" / Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Жанна підійшла, щоб подивитися на дивну знахідку, і коли вона дісталася туди, була здивована, побачивши, що він зловив.

"Очевидно, що, перебуваючи в сусідньому ставку, ми звикли просто ловити декілька окунів або сомів", - сказала вона. "Я маю на увазі, нічого з людськими зубами".

Ця знахідка, як виявилося, була паку, двоюрідним братом піранії.

Риба паку / Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Сім'я розмістила зображення риби, а потім викинула її назад, щоб дізнатися, що насправді це був інвазивний вид, і натомість його слід було вбити.

"Це ставок, де можна спіймати і відпустити. Тому ми, на жаль, випустили рибу назад. Ми припустилися помилки. Тієї ночі Чарлі справді залишався на ставку досить пізно, намагаючись зловити її знову. Якщо він упіймає її знову, ми збираємося зберегти її для нього. Я думаю, що це страшенно хороший приз, і він на нього заслуговує. Я сказала йому, що ми зробимо так, щоб риба усміхалася, щоб було видно її зуби", - додала жінка.

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років. Він поділився фото з підліткового віку.

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