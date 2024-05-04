Хлопчик віддав свій єдиний долар мільйонеру, якого сплутав із безхатьком: як він його винагородив

Американський мільйонер поділився історією, як хлопчик сплутав його з безхатьком та віддав свій єдиний долар.

Про це пише CBS News.

Метт Бусбіс і його партнери побудували та продали декілька компаній вартістю в сотні мільйонів доларів. Але 42-річний власник магазину спортивних товарів у Батон-Руж, штат Луїзіана, каже, що ніколи не почувався багатшим, ніж того дня, коли отримав долар від дитини.

"Я вже дуже давно не мав такої віри в людство", - каже Бусбіс.

Він розповів, що все відбулося близько місяця тому. Рано-вранці в його житловому комплексі спрацювала пожежна сигналізація. Метт схопився з ліжка і побіг донизу сходами, але виявив, що пожежі немає. Тож, попри те, що він був одягнений не за сезоном і розпатланий, бізнесмен вирішив вийти на вулицю, щоб випити чашечку кави.

Коли він вже збирався зайти до кав'ярні, то згадав, що не помолився. Тож, як показує камера спостереження, Бусбіс відійшов у куток внутрішнього дворика, щоб помолитися. Коли він розплющив очі, то побачив, що до нього прямує хлопчик. Дитина стиснула кулак, тому Метт приготувався до конфронтації. Але замість цього хлопець розтиснув кулак і показав купюру в 1 долар.

"Якщо ти безхатько, ось тобі долар", - пригадав він слова 9-річного Келвіна Елліса. "Я завжди хотів допомогти безхатьку, і нарешті у мене з'явилася така можливість".

Елліс розповів, що отримав долар за гарні оцінки. Це були єдині гроші, які він мав. Бусбіс був настільки зворушений, що запросив Елліса перекусити, а потім зв'язався з його батьком, який жив по сусідству, і пообіцяв підтримувати з ним зв'язок.

У нагороду за свою доброту Бусбіс подарував Еллісу шопінг – 40 секунд, щоб обрати все, що він захоче в його крамниці, зокрема новий велосипед. Елліс каже, що це було чудово, але точно не те, що він хотів отримати за свій долар.

"Радість, тому що я комусь допоміг", - сказав Елліс. "Віддаючи щось, ти відчуваєш, що багато чого отримав від цього".

"Якщо ви віддаєте, ви насправді отримаєте більше", - сказав Бусбіс. "Я не міг зрозуміти цього в дитинстві. І якщо ми можемо поширювати це навколо, все змінюється".

Нагадаємо, мільйонер відмовився від свого багатства та став безхатьком. Чому його експеримент закінчився провалом.

Читайте також: