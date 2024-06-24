Хлопчик, який танцює бровами: який вигляд має герой реклами через 15 років (фото, відео)

На момент виходу реклами йому було 11 років.

Минуло 15 років відтоді, як культова реклама "брів" Cadbury потрапила на екрани, але одна із зірок ролику, Бредлі Форд, досі може виконати унікальні рухи.

Про це пише Daily Star.

Культова реклама шоколаду вперше вийшла 2009 року. У хвилинному ролику маленькі зірки Бредлі Форд та Джорджія Вейк ворушать бровами під пісню Freestyle – Don't Stop the Rock. "Брови" були створені для просування молочного шоколаду Dairy Milk. У рекламі Бредлі та Джорджія сиділи на сірому тлі у фотостудії та ворушили бровами з шаленою швидкістю. Реклама швидко стала однією з найбільш пам'ятних усіх часів.

Бредлі було 11 років, коли реклама вперше вийшла в ефір, але він і сьогодні може повторити ті самі рухи, як він довів у нещодавньому відео в TikTok.

Втім, шанувальників більше зачарувала трансформація Бредлі. Зараз йому 26 років, у нього незмінна зачіска, але в іншому його практично не впізнати з тих часів, коли він був телезіркою.

Бредлі Форд / Фото: tiktok.com/@the_eyebrow_kid

Він регулярно публікує відео зі свого повсякденного життя в соціальних мережах, але також любить пародіювати рекламу, яка вперше принесла йому славу.

Шанувальники в соціальних мережах були в захопленні від його останнього відео. Кліп навіть прокоментувала компанія Cadbury, написавши: "Стільки років минуло, а ти все ще вмієш це!". Інший юзер додав: "Вам потрібно знайти дівчину і зробити колаборацію". Третій користувач відповів: "Cadbury 100% потрібно зробити римейк цієї реклами".

Чи доречна шокова реклама в Україні під час війни? Олег Чабан

Нагадаємо, як змінилася героїня реклами Джорджія Вейк. На той час їй було дев'ять років.

Читайте також: