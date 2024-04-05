Хлопчик знайшов у полі золотий римський браслет, якому 2000 років – фото

У Великій Британії хлопчик знайшов рідкісний золотий римський браслет у полі, де він пролежав 2000 років.

Про це пише Daily Star.

12-річний Рован Бреннан гуляв із 44-річною мамою Амандою та собакою, коли помітив браслет, датований першим століттям нашої ери.

Римський браслет типу "армілла" відтоді вивчається Британським музеєм.

Аманда сказала: "Рован завжди любив знаходити всілякі дрібнички, він дуже авантюрний і завжди підбирає речі з підлоги. Я завжди кажу: "Поклади це, воно брудне". Але цього разу він продовжував тримати цей шматочок металу, переконаний, що це справжнє золото. Я думала, що це просто обв'язка від паркану чи щось подібне – вона була дуже брудна".

Хлопчик знайшов золотий браслет, якому 2000 років / Фото: SWNS

Рован забрав прикрасу додому і почав досліджувати, як визначити, чи це справжнє золото. Прикраса відповідала усім критеріям, зазначеним у контрольному списку, але сім’я не здогадувалося, що щаслива знахідка Рована була чимось більшим, доки до них додому не прийшла перукарка.

Перукарка сказала Аманді та Ровану, що збирається йти гуляти із металошукачем, тож хлопчик розповів їй про метал, який він знайшов. Заінтригована перукарка сфотографувала знахідку і показала її керівнику сесії металошукачів.

Він сказав їй, що предмет має старий вигляд, і порекомендував Аманді та Ровану звернутися до офіцера з пошуку знахідок. Аманда сказала: "До цього моменту я навіть не підозрювала, що це золото".

Хлопчик знайшов золотий браслет, якому 2000 років / Фото: SWNS

Вони зв'язалися з офіцером і відтоді отримують часті новини про цю прикрасу. Рован описав, як хвилювання продовжувало наростати протягом місяців після його знахідки: "Ми віднесли його до ювеліра і це мене трохи схвилювало, а коли він став схожим на "золото", це стало ще більш захопливим. Потім справа дійшла до процесу пошуку скарбів".

Аманда сказала: "Це тривало дуже довго. Офіцер з пошуку знахідок дуже зацікавився золотом, тому нам довелося віддати його, тому що воно є власністю Корони, поки проходить через всі ці різні процеси".

Аманда розповіла, що витвір був проаналізований у Британському музеї і пройшов через Суд короля, де вони дізнавалися все більше і більше про браслет.

Хлопчик знайшов золотий браслет, якому 2000 років / Фото: SWNS

Вона сказала: "Це дуже хвилююче, коли ми читаємо електронні листи, і нас тримали в курсі подій протягом усього процесу. Це римський браслет першого століття типу "армілла". У нашому розумінні браслет армілли дарували римським солдатам на знак поваги, доблесті та служби. Це частина, це не повний круглий браслет. Скарбом його робить те, що йому понад 300 років і він з дорогоцінного металу".

Після процесу оцінки Ровану сказали, що це "надзвичайно рідкісна знахідка" для того, хто просто вигулював собаку. Аманда додала: "Це було надзвичайно захопливо – ми дізналися так багато нового, і дуже приємно, що ми все ще продовжуємо брати участь у цьому процесі, щоб слідкувати за його історією. У нашому домі з'явилася частинка історії".

Нагадаємо, жінка знайшла на барахолці каблучку, яка коштує 23 мільйони гривень. Коли вона віднесла прикрасу до ювеліра, щоб оцінити її, він ледь не знепритомнів.

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