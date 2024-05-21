Школа погрожує вигнати хлопчика з фобією стрижки волосся через його довгі пасма – фото

12-річному хлопчику, який ніколи в житті не стригся і, як повідомляється, страждає на тонзурофобію – неконтрольований страх перед стрижкою волосся – школа погрожувала виключенням через його довгі пасма.

Про це пише Oddity Central.

Фарук Джеймс ніколи не підстригав свою приголомшливу гриву довжиною до пояса, яка принесла йому понад 250 000 підписників лише в Instagram. Однак, відколи він пішов до нової школи у вересні минулого року, на нього почали тиснути, щоб він обрізав пасма так, щоб вони сягали вище коміра сорочки, відповідно до шкільних правил.

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Сім'я Фарука надіслала шкільному лікареві довідку, що він страждає на тонзурофобію – сильний страх перед стрижкою волосся – але школа, вочевидь, вирішила проігнорувати її і запровадити своє правило.

"У мене тонзурофобія, а також нарколепсія, що означає, що я легко засинаю, і вони пов'язані між собою. Мені можуть снитися жахливі сни про те, як мені відрізають волосся", - розповів Фарук Джеймс в інтерв'ю Sky News Kids' Show FYI. "Вони не вірять в це, вони думають, що це просто фаза, прикриття, щоб утримати мене в школі".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Мама Фарука, Бонні Міллер, розповіла, що її син намагався ходити до школи з косами, щоб виконати це правило, але це було визнано неприйнятним, оскільки "переплетення" заборонені в лондонській школі. Через недотримання правил щодо довжини волосся 12-річного хлопчика вже декілька разів залишали після уроків, і його можуть навіть вигнати зі школи.

"Останнім часом мене затримували через мою зачіску. Першим покаранням було півгодинне затримання, потім годинне, а нещодавно мене затримували на дві години", - розповів Джеймс. "Зрештою, це призводить до ізоляції, відсторонення від занять і, врешті-решт, до виключення".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Мама Фарука стверджує, що вона знала про правило школи ще до того, як записала Фарука до неї, але думала, що їм вдасться отримати виняток за медичними показаннями. На жаль, після початку навчального року директор школи повідомив їй, що її сина виключать, якщо він не підстрижеться, оскільки "тонзурофобія" не визнається фобією.

"Я працюю над тим, щоб змусити сина підстригти волосся, тому що він любить школу, і я дуже ціную освіту, яку він там отримує", - каже Міллер. "Він ось-ось почне психотерапію, щоб подолати фобію, і ми дійсно робимо все можливе. Фарук навіть сказав мені, що якщо він пострижеться, то його життя не буде варте того, щоб жити. Окрім того, щоб зняти на відео, як я веду його до перукарні, і відправити це до школи, я не знаю, що ще можна зробити".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

На прохання британських ЗМІ прокоментувати ситуацію школа Фарука відповіла відмовою, посилаючись на необхідність дотримуватися конфіденційності, коли йдеться про питання, що стосуються окремих членів спільноти.

Нагадаємо, авторка найдовшої перуки ручної роботи встановила черговий рекорд, створивши найширшу перуку у світі. Вона більша за Mini Cooper.

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