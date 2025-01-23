Хлопця спіймала розлючена мама в черзі на секс із порнозіркою: "Одягайся!"

Він не встиг потрапити до Бонні Блу.

Розлючена матір наказала синові покинути довжелезну чергу чоловіків, які чекали на секс із порнозіркою Бонні Блу, і він підкорився. Днями зірка OnlyFans заявила, що побила світовий рекорд, переспавши з більш ніж 1000 чоловіків всього за 12 годин.

Під час цього екстремального заходу творець TikTok та інфлюєнсер Beavo (справжнє ім'я – Брендон Бівіс) прибув, щоб взяти інтерв'ю у деяких хлопців, які чекали в черзі, повідомляє The Sun.

Там він записав відео, на якому мама увірвалася, щоб насварити сина і вигнати його з приміщення.

Засмучена жінка, роздратовано шкандибаючи серед натовпу чоловіків, запитала, де її син, на що хтось відповів: "Зараз прийде". Тоді вона голосно вилаяла сина, наполягаючи на тому, що його поведінка "неприйнятна".

"Одягайся, інакше я викличу за тобою поліцію", - лютувала жінка. "Одягайся і виходь. Виходь звідси зараз же!".

Мама вигнала сина з черги до порнозірки / Фото: скриншот з відео

Декілька чоловіків намагалися заспокоїти матір і змусити її стишити голос, але вона відмовлялася, поки її син не вийшов із приміщення разом із нею.

"Мені 19, я можу робити, що хочу", - нібито сказав хлопець своїй мамі. "Я підписав згоду на це".

Однак, зрештою, він підкорився маминій вимозі і покинув приміщення перед тим, як переспати з Блу.

Раніше Блу висміювали за її сексуальні трюки і називали "хижачкою" за те, що вона чіплялася до молодих чоловіків. Їй заборонили в'їзд до Австралії і вигнали з Фіджі за те, що вона націлилася на нещодавніх випускників шкіл і студентів коледжів. Порнозірка стверджує, що їй вдалося потіснити Лізу Спаркс – порнозірку з Кентуккі, яка 2004 року встановила світовий рекорд Гіннеса, зайнявшись сексом із 919 чоловіків за один день.

Спочатку Блу планувала переспати з 1000 хлопців, перш ніж додати декілька десятків додаткових зарубок на своєму метафоричному стовпчику ліжка. Її представники підтвердили це виданню The Sun: "Вона переспала з 1057 чоловіками".

Нагадаємо, зірку OnlyFans заарештували після оголошення плану переспати з 100 чоловіків за 24 години. Її затримали минулого тижня.

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