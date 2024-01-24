Хлопця, який прикинувся своєю дівчиною та намагався скласти за неї медичний іспит, заарештували

Їй також висунули звинувачення.
В Індії заарештували чоловіка після того, як він видав себе за свою дівчину, щоб скласти медичний іспит замість неї.
Про це пише nypost.com.
На початку січня 26-річний Ангрез Сінгх намагався пройти відбірковий тест для своєї 34-річної коханої Парамджит Каур. Іспит є обов'язковою умовою для того, щоб стати медичним працівником.
Щоб обдурити чиновників, які проводять тестування, коханець під прикриттям поголив волосся на обличчі, нафарбувався і одягнувся в жіночий одяг перед тим, як увійти до екзаменаційної кімнати.
Прискіпливий імітатор навіть зайшов так далеко, що підробив виборче посвідчення своєї дівчини, посвідчення особи та карту Aadhaar – 12-значний унікальний ідентифікаційний номер – щоб зробити ілюзію непорушною.
У поліції повідомили, що його стали підозрювати після того, як помітили, що його обличчя не відповідає зображенню Каур в анкеті. Згодом влада перевірила біометричні дані Сінгха і виявила, що вони "не відповідають тим, які зберігаються в записах".
Згодом шахрая було заарештовано. Поліція також звинуватила Каур у змові зі своїм хлопцем, оскільки вважає, що він не зміг би обдурити без її згоди та можливої допомоги.
Парі наразі пред'явлено декілька звинувачень, а поліція відтоді розпочала розслідування того, як Сінгху вдалося підробити документи.
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Зрештою правоохоронці вважають цей дивний випадок прикладом того, як люди роблять все заради кохання.
"Чоловік може піти на такий ризик лише заради своєї дівчини", - сказав поліцейський.
Нагадаємо, продавець курей-гриль декілька років вдавав із себе адвоката. Відомо, як саме він "спалився".
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