Хлопця зацькували за освідчення коханій під час випускного – фото

Юзери не оцінили такий жест.
Нещодавній випускник британського коледжу розділив Мережу своїм публічним освідченням коханій.
У ролику, опублікованому в Twitter, він, також одягнений у мантію, задав запитання своїй обраниці, коли та йшла сценою, щоб отримати диплом.
Приголомшена дівчина погодилася стати його дружиною. Хлопець одягнув каблучку їй на палець, і вони обійнялися, перш ніж обійняти співробітника університету, що стояв поряд.
Хоча освідчення зазвичай коментують позитивно, багато користувачів Твіттера критично поставилися до рішення чоловіка зробити це в такому громадському місці — і під час ще однієї важливої події в житті його тепер уже нареченої.
- Нехай би це був її момент. Це жахливо
- Знаєте, що найжахливіше у цьому? Все це
- Бідна леді. Один із найкращих днів у її житті вкрав досить егоїстичний придурок
Нагадаємо, публічні освідчення нерідко спричиняють суперечки щодо того, чи милі вони, чи незграбні. Зокрема, нещодавно порцію хейту отримав молодик, який освідчився коханій просто у літаку. Юзерів обурило, що він зробив це одразу після того, як обраниця вийшла з туалету.
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