Хлопця зацькували за освідчення коханій під час випускного – фото

Нещодавній випускник британського коледжу розділив Мережу своїм публічним освідченням коханій.

У ролику, опублікованому в Twitter, він, також одягнений у мантію, задав запитання своїй обраниці, коли та йшла сценою, щоб отримати диплом.

Приголомшена дівчина погодилася стати його дружиною. Хлопець одягнув каблучку їй на палець, і вони обійнялися, перш ніж обійняти співробітника університету, що стояв поряд.

Освідчення під час випускного / Фото: скриншот з відео

Освідчення під час випускного / Фото: скриншот з відео

Хоча освідчення зазвичай коментують позитивно, багато користувачів Твіттера критично поставилися до рішення чоловіка зробити це в такому громадському місці — і під час ще однієї важливої події в житті його тепер уже нареченої.

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Нагадаємо, публічні освідчення нерідко спричиняють суперечки щодо того, чи милі вони, чи незграбні. Зокрема, нещодавно порцію хейту отримав молодик, який освідчився коханій просто у літаку. Юзерів обурило, що він зробив це одразу після того, як обраниця вийшла з туалету.

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