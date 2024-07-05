Хлопець дізнався про зраду коханої та влаштував собі розкішну відпустку за її кошти

Мстивий бойфренд зізнався, що використав кредитну картку своєї колишньої дівчини, щоб сплатити за розкішну відпустку після того, як дізнався про її невірність.

Чарлі Менегатті з Аргентини був шокований зрадою коханої. Втім, чоловік вирішив розірвати стосунки лише після помсти. Тож пара вирушила до сусідньої Бразилії, щоб насолодитися пляжним відпочинком на розкішному курорті. Втім, він використав не свої гроші, а таємно скористався кредиткою дівчини.

У відео TikTok він пояснив: "Бути рогоносцем вийшло добре".

На відео він гуляє пляжем у похмурий день і розмовляє на камеру. Його дівчина сидить на піску за ним, мабуть, не підозрюючи про його відеозізнання.

У ролику він каже: "Якщо товста пані попросить вас втекти, вам слід забронювати готель, сісти на два рейси до Бразилії та поїхати. Звичайно, щодо оплати всього за допомогою її кредитної картки, вам доведеться розповісти їй, коли ви повернетеся. Вона виставила мене дурнем і не знає, що я знаю. Хоча я скористався цим, я тут насолоджуюся прекрасною, божественною відпусткою. А потім вона дізнається, що я все зробив із її карткою. Це буде ідеальний привід розірвати стосунки".

Його підписники поквапилися підтримати план розплати: "Хахаха, сходіть до Duty Free і купіть лосьйон після гоління та парфуми для себе та для неї, зробіть це повністю", "Цей хлопець, мабуть, Скорпіон", "Мені подобається ця ідея".

Також багато юзерів попросили тіктокера зняти відео реакції його колишньої дівчини. Поки що жодних оновлень на його обліковому записі не було.

Нагадаємо, дружина дізналася про семимісячний роман чоловіка після перевірки його застосунку "Калькулятор". У ньому він додавав далеко не цифри.

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