Хлопець геніально уклав угоду з мавпою, яка вкрала його iPhone: що він вигадав (відео)

Хлопець, чий iPhone вкрала хитра мавпа, уклав геніальну угоду зі злодюжкою.

Він вигадав план після того, як тварина втекла зі смартфоном із храму Вріндавана в Індії.

Відео, опубліковане в Instagram, яке набрало майже 700 000 переглядів, показує, як хлопець кидає пляшку газованки мавпі з телефоном, що сидить на стіні зі своїми товаришами.

Достатньо лише декількох поглядів на смачну пропозицію, щоб мавпа відпустила телефон і спіймала напій, а натовп унизу з подивом за цим спостерігав.

У коментарях багато хто жартував, що мініатюрний грабіжник від самого початку знав, що робить.

Це називається бартерною системою

У мавп з'явилися нові ідеї про те, як добувати їж.

Справа в тому, щоб знати, як обміняти те, що подобається мавпі

Нагадаємо, нещодавно налякана туристка відчайдушно намагалася врятувати свій паспорт після того, як її пограбувала мавпа на Балі. Вона відчайдушно намагалася обміняти аркуш паперу на паспорт. Однак зрештою їй це не вдалося, і вона не могла нічого робити, крім як безпорадно спостерігати, як тварина знищує його.

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