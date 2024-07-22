Хлопець із найдовшим волоссям на планеті: який вигляд має новий рекордсмен (фото, відео)

17-річний корінний американець побив рекорд найдовшого у світі волосся серед підлітків чоловічої статі – 161 см.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Рубен Локс Твіс-молодший із Рапід-Сіті, штат Південна Дакота, не стригся від двох років. Індіанець перехопив рекорд у індійця Сідакдіпа Сінгха Чахала, довжина волосся якого минулого року становила 146 см.

Батьки Рубена спочатку вирішили дозволити йому відростити волосся, тому що він боявся машинки для стрижки. Коли він подорослішав, він продовжив відрощувати волосся через традицію свого племені.

Він сказав: "Культурно лакота мають довге волосся. Це частина нашого нагі (духу). Це те, ким я є. Я пишаюся тим, що представляю свою сім'ю і народ лакота".

Рубен Локс / Фото: guinnessworldrecords.com

Зазвичай Рубен заплітає волосся у довгу косу. Щоранку він витрачає близько 20 хвилин на його миття з шампунем і кондиціонером. Година йде на сушку, потім ще 10 хвилин на розплутування, розчісування та заплітання коси.

Щоб отримати точне вимірювання, він відвідав перукарню, де його волосся розплели, вимили і розчесали, а потім виклали на стіл, щоб визначити найдовше пасмо.

Рубен Локс / Фото: guinnessworldrecords.com

Було зроблено три виміри, середній з яких став офіційним рекордом Рубена.

Рубен Локс / Фото: guinnessworldrecords.com

Рубену подобається мати довге волосся, і він не планує ніколи його обрізати. Багато людей казали йому, що він надихнув їх відростити власне волосся.

Єдиним недоліком для нього є те, що воно іноді застрягає у дверцятах автомобілів і чіпляється за ручки душових кабін.

Рубен належить до підплемені оглала народу лакота. Він сподівається, що цей рекорд "змусить його сім'ю і плем'я пишатися".

Наразі немає жодного власника рекорду з найдовшого волосся серед живих чоловіків. Рубен зможе претендувати на цей титул, коли йому виповниться 18 років.

Найдовше волосся у чоловіка коли-небудь належало Свамі Пандарасаннадхі, голові монастиря Тірудадутурай в Мадрасі, Індія, довжина волосся якого, як повідомлялося 1949 року, становила 7,9 м.

А найдовше волосся у дівчини-підлітка – 200 см – відростила Ніланші Патель з Індії. Вона відрізала його 2021 року і подарувала музею.

Нагадаємо, жінка з волоссям довжиною 236 см розсекретила, що використовує для здоров'я локонів. Ексрекордсменка припинила стригтися у 14 років.

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