Хлопець кинув дівчину через те, що та стала "занадто товстою": вона втерла йому носа схудненням

Жінка розкритикувала свого "токсичного" хлопця, який порвав з нею після того, як вона набрала зайву вагу – лише для того, щоб через рік екс розкритикував її за те, що вона скинула її.

Вона пояснила, що почала набирати вагу, коли перебувала у стосунках, і, попри всі свої зусилля, не змогла повернутися до свого "нормального" розміру.

Вона покращила свій раціон і почала ходити до спортзали – але, за її словами, нічого не допомогло. На Reddit вона написала: "Я набрала чималу вагу, коли була з ним, і він дуже наполягав на тому, щоб я схудла, я ходила до спортзали, краще харчувалася, робила все, що могла, але навіть тоді найкраще, що я змогла зробити – зупинити набір ваги. Це було пекло, і я відчувала, що моє тіло не належить мені, я ненавиділа його. Приблизно через дев'ять місяців він кинув мене, тому що я його більше не приваблювала, і це було цілком справедливо. Я не тримаю зла на нього за це, або за те, що він заблокував мене і фактично зник. Це його право. Хоча я вважаю, що якщо ти вже зробив щось подібне, ти повинен не відступати і дотримуватися цього".

Після їхнього розриву вона припинила приймати протизаплідні засоби і була приголомшена, побачивши, наскільки вона схудла завдяки цій простій зміні.

Вона додала: "Я втратила майже 45 кг за декілька місяців. Я ніколи раніше не відчувала збільшення ваги на цих протизаплідних засобах, але мій лікар сказав, що побічний ефект, мабуть, просто розвинувся через тривале застосування. Я знову почуваюся чудово і щасливішою, ніж була від підліткового віку, поки мій колишній не дізнався про схуднення".

Відтоді її ексбойфренд "розриває їй телефон", кажучи, що почувається "зрадженим" і запитуючи, чому він не був достатньо вагомою причиною для схуднення.

"У якому світі він має право злитися на те, який вигляд має моє тіло через пів року після нашого розриву? Це повна дурня. Я просто заблокувала його, нічого не відповівши, і спробувала рухатися далі, але один з його друзів запитав, чи хочу я з ним поговорити, тому що він був "дуже розбитий" через це. Чому це моя проблема? Він вирішив не бути ні моїм хлопцем, ні моїм другом, він був тим, хто кинув мене, стер з лиця землі, і чомусь я погана за те, що з'ясувала проблему зі здоров'ям, яка мучила мене цілий довбаний рік? Ні, нехай собі товче пісок".

У відповідь на її допис один користувач написав: "Заблокувати його було правильним рішенням. Він намагається зробити вашу втрату ваги про нього". Інший юзер додав: "Він невдаха. Наступний". Третій користувач написав: "Ти схудла на 135 кг. 45 кіло з твого тіла і 90 з мішка з лайном твого хлопця. Блокуй і йди далі".

Нагадаємо, чоловік помстився колишній, яка кинула його через вагу, схуднувши на 64 кг. Тепер він працює особистим тренером.

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