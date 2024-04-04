Хлопець кинув свою дівчину одразу після освідчення: що йому не сподобалось

Чоловік порвав зі своєю дівчиною після того, як освідчився їй.

Про це він написав на Reddit.

У дописі він поділився, як не міг дочекатися важливої миті, коли мав освідчитися своїй партнерці, з якою зустрічався чотири роки, адже вони будували великі плани, обговорювали одруження і створення сім'ї.

За його словами, 26-річна дівчина "завжди була надзвичайно схвильована" майбутнім днем освідчення, однак усе пішло шкереберть, коли вона зробила паузу і "мала шокований вигляд", коли бойфренд опустився на одне коліно.

"Коли я освідчився їй, вона, здавалося, була шокована цим і запитала, чи може вона подумати ще декілька місяців. Це просто приголомшило мене і стало одним з найболісніших моментів у житті".

Дівчина "продовжувала перепрошувати" і наполягала, що вони "технічно заручені", але їй потрібно більше часу, щоб офіційно прийняти освідчення.

"Коли ми повернулися до нашої квартири, вона багато перепрошувала, а також багато плакала", - пояснив хлопець.

Але ображений чоловік не зміг пройти повз її сумнівів, які він вважав "такими, що розбивають серце". Йому було соромно ділитися тим, що сталося, з друзями, але він порадився з братами і сестрами. Брат порадив йому дати їй час, а сестра припустила, що його партнерка, можливо, щось приховує.

Роздратований чоловік сказав: "Моя сестра сказала мені, що моя дівчина, ймовірно, соромиться прийняти мою пропозицію, враховуючи, що у неї, швидше за все, був роман. Сестра сказала мені, що моя дівчина, ймовірно, розірве стосунки протягом наступних декількох місяців. Абсолютно протилежні думки, але я став на бік сестри, тому що мій брат іноді буває трохи наївним. Чим більше я думав про це, тим більше те, що сказала моя сестра, набувало логічного сенсу, і це ще більше розбивало мені серце".

На початку тижня, коли його дівчина повернулася з роботи, засмучений чоловік сказав їй, що їхні стосунки закінчилися. "Я не попередив її про це і сказав, що у неї є декілька годин, щоб зібрати речі і піти", - сказав він. "Вона була шокована і багато говорила, запитуючи, чому, але в цей момент я просто більше не довіряв їй. Вона, очевидно, плакала, але я пережив це. Через декілька годин за нею приїхала її подруга, і я заблокував її номер, щоб не отримувати більше жодних повідомлень. Я все ще дуже страждаю, і мені знадобиться багато часу, щоб зцілитися від цього".

Юзери відреагували на допис після того, як чоловік попросив поради:

Якщо ти просто порвав із нею, тому що вона сказала "ні", я можу це зрозуміти. Але у тебе немає доказів того, що вона зраджувала

Якщо ти хотів розлучитися, тому що вона не прийняла пропозицію, це цілком зрозуміло. Але фактично мстиво вигнати її через те, що він вирішив, що вона зраджує, не маючи абсолютно жодних доказів або вказівок на це. Це абсурд

Спілкування має бути чітким. Це рішення, яке змінює життя. Воно не може бути ухвалене під впливом моменту

Вигнати з дому, в якому вона прожила чотири роки, без попередження – це таке потрясіння і така травма

Він просто відпустив прекрасну жінку, яка просила лише дати їй час

Нагадаємо, 12-річна дівчинка, яка вийшла заміж за 63-річного священника, взята під захист поліції. Правоохоронці відреагували на цю ситуацію.

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