Хлопець феєрично помстився колезі, який надсилав пікантні повідомлення його коханій (фото)

Чоловік, який дізнався, що один із колишніх колег надсилав брудні повідомлення його дівчині, помстився йому.

Про це пише Daily Star.

Кіаран Кітінг-Шинделка поділився, що його партнерка Шалін Колдуелл отримала повідомлення о 2:35 ночі 30 грудня із запитанням: "Як справи?", перш ніж повідомлення стали "брудними та огидними". 23-річний хлопець одразу впізнав у людині чоловіка, з яким він раніше працював, тому хитра парочка розробила план, як "поставити" його в незручне становище.

Він вирішив одягнути стринги своєї другої половинки, щоб надіслати йому фото.

Чоловік помстився колезі, який писав відверті повідомлення його дівчині / Фото: Kennedy News and Media

На скриншоті показано, як 21-річна Шалін відповіла фотографією сідниць у чорних трусиках, на що отримала відповідь: "Я хочу". Він, схоже, не усвідомлював, що насправді це Кіаран втиснувся в білизну Шалін і сексуально позував на камеру.

Жартівник каже, що колега навіть почав розповідати про пікантні речі, які він "хотів би зробити з нею".

Зрештою, дівчина надіслала необрізане зображення, на якому видно обличчя її коханого. Він показував середній палець. Побачивши це, колега швидко видалив свої відверті повідомлення з чату Facebook і заблокував Шалін.

Чоловік помстився колезі, який писав відверті повідомлення його дівчині / Фото: Kennedy News and Media

Кіаран пожартував, що це "справжній комплімент", що ексколезі сподобалися його фотографії, і визнав, що був готовий до розіграшу одразу, попри те, що це була ідея його дівчини.

Він також додав, що ніколи не був шанувальником того чоловіка, оскільки на роботі він некрасиво говорив про жінок. Кіаран сподівається, що після такої відповіді він припинить надсилати пізно увечері брудні повідомлення партнерам людей.

Нагадаємо, єгиптянина, якого вигнала 83-річна бабуся, кинула нова коханка через SMS із третьою пенсіонеркою. Вона відверто розповіла про їхні стосунки.

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