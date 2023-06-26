Хлопець не має грошей на житло, тому переїхав до покинутої школи: як він облаштувався (відео)

Британець Макс Армфілд живе у руїнах початкової школи в Південному Лондоні після того, як щосили намагався пробитися на столичний ринок нерухомості.

Про це повідомляє deadlinenews.co.uk.

У 24-річного хлопця немає грошей на купівлю або ж оренду житла, тому він перебрався до стін навчального закладу, який закрився у вересні 2022 року після переїзду на нове місце.

Макс розповів про життя у будівлі школи, а також найскладніші моменти.

"Іноді це безперечно досить дивно, бо всі туалети та раковини висотою по коліно, бо раніше це була початкова школа. Я думаю, що тут також мешкає близько 20 людей мого віку, і всі, здається, займаються досить творчими речами. Я маю на увазі, що це єдине місце в Лондоні, де я зміг організувати студію, і хлопець у кімнаті поряд зі мною розірвав усі свої половиці, щоб створити простір для фотографування. Я дійсно не знаю, чого чекати від життя тут", - поділився він.

Макс Армфілд / Фото: instagram.com/m4x_________

Хлопець розповів, що займається музикою, тому це і ще однією вагомою причиною, чому він захотів переїхати саме сюди. Так, він може спокійно репетирувати та не перейматися за сусідів.

"Це називається схемою опіки, коли занедбані будівлі здаються в оренду за ставкою, яка трохи нижча за середню по району, щоб люди не могли незаконно в'їжджати до будинків. Частини цього приголомшливі, але все спільне, тому здається, що душові, кухня, туалети та решта постійно ламаються", - поділився він.

Коридори школи обвішані дитячими малюнками та оголошеннями, а на дитячому майданчику збереглися контури, які використовуються для дитячих ігор на асфальті.

У кімнаті Макса є великий диван, телевізор, стільці, дві гітари та стіл із комп'ютером та колонками, які він використовує для створення музики.

Максу навіть вдалося використати сусідню кімнату як спальню, в якій є двоспальне ліжко, тумбочка і навіть баскетбольне кільце на дверях.

Нагадаємо, британка поділилася подробицями своєї роботи голої прибиральниці. Жінка похизувалася, що швидко погасила свої борги.

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