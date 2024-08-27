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Хлопець оголосив голодування, щоб мама купила йому iPhone: чим це закінчилося (відео)

Хлопець оголосив голодування, щоб мама купила йому iPhone: чим це закінчилося (відео)

Хлопець оголосив голодування, щоб мама купила йому iPhone: чим це закінчилося (відео)

iPhone

Він не їв три дні.

Індійського підлітка звинуватили в емоційному шантажі після того, як він голодував, щоб змусити свою бідну матір купити йому iPhone.

Про це пише Oddity Central.

Коротке відео, зняте власником магазину смартфонів в Індії, минулого тижня стало вірусним, оскільки в ньому хлопець зізнався, що голодував три дні, щоб переконати матір купити йому новий iPhone. Жінка, яка, як повідомляється, заробляє на життя продажем квітів біля храму, також знята на відео, і вираз її обличчя майже все говорить про її внутрішню боротьбу.

"Я продаю квіти біля храму, і я дала йому гроші на телефон, тому що він нічого не їв три дні", - каже жінка у відео. "Я щаслива, але хочу, щоб він заробив і повернув гроші".

Ставлення підлітка до своєї матері спричинило багато критики в Інтернеті. Так, юзери звинувачують його у фінансових та емоційних тортурах, а також у нечутливості до рідної людини. Знаючи, що вона заробляє на життя продажем квітів, він все одно наполягав на тому, щоб вона купила йому смартфон, який, як він знав, вони не могли собі дозволити.

  • Це відео дуже сумне
  • Витрачати стільки грошей на телефон (iPhone), коли ти не працюєш, в той час як твоя мама тяжко працювала, продаючи квіти, не має жодного сенсу
  • Його мама здалася, тому що він оголосив голодування. Я не знаю, що сказати. Це відео розбило мені серце

"Айфономанія" протягом багатьох років змушувала людей робити божевільні вчинки, а дехто доходив до того, що продавав свої нирки на чорному ринку за iPhone.

Нагадаємо, жінка роками вдавала з себе імператрицю вигаданого королівства заради вигоди. Стало відомо, як її випадково викрили у шахрайстві.

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