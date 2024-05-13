Хлопець перетворив батьківський гараж на "палац": скільки грошей він витратив та відео результату

Він втілив свій план за вісім місяців.

21-річний британець, якому не вдалося орендувати житло в рідному місті через високу плату, перетворив батьківський гараж на будинок мрії за трохи менше ніж $19 000.

Про це пише New York Post.

Джош Джонс із Танбрідж Веллса, Англія, успішно переконав своїх батьків дозволити йому переїхати до гаража і навіть пообіцяв виконати роботу сам, вклавши заощаджені 5 000 доларів безпосередньо в проєкт реконструкції.

"Я навчився робити все це на YouTube, оскільки я працюю будівельником від 16 років", - розповів Джонс в інтерв'ю South West News Service.

Джонс розпочав будівництво в січні 2023 року і завершив проєкт через вісім місяців. Він зробив усю роботу самостійно – розчистив приміщення від багаторічного мотлоху свого батька, зняв дах, вирівняв підлогу, а також добудував кухню та ванну кімнату.

У травні 2024 року Джонс і його дівчина переїхали до будинку.

Джонс сказав: "Мені довелося повністю зняти дах гаража, відремонтувати його, а потім утеплити. Я вирівняв підлогу в гаражі, ми зробили гідроізоляцію і встановили дренаж. Я додав стіни, кухню, ванну і вітальню".

Джонс каже, що найскладнішою частиною проєкту був дренаж. Нам довелося викопати яму глибиною 1,8 м, і я заглибився занадто сильно і зламав трубу, яка мені не була потрібна, тож мені довелося її замінити.

Його улюбленою кімнатою для проєктування та будівництва була кухня, яку він придбав на Facebook Marketplace всього за декілька сотень доларів, вживану.

Джонс сподівається протриматися щонайменше десять років і відкладати, кошти на власний будинок

"Орендувати житло – це сміховинно дорого і ніколи не було для мене варіантом, оскільки я не хотів платити іпотеку за когось іншого", - каже він. "Я бачу себе тут на найближчі 10 років – не бачу причин, чому б ні. Коли я розповів друзям, що я роблю, вони були дуже приголомшені".

Успіх першого ремонту гаража наштовхнув Джонса на ідею – він хоче зайнятися бізнесом разом з братом і батьком і зробити ще більше.

Нагадаємо, чоловік купив церкву 1866 року і перетворив її на будинок своєї мрії. Там навіть є власний спортзал та ігрова кімната.

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